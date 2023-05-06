رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1445 بالخطوات وآلية التقديم للطلاب المستجدين عبر خدمة التسجيل الإلكتروني الجديدة

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 1445هـ عبر نظام نور، ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الوزارة المتواصل لتوفير تجربة تعليمية متميزة وسهلة الوصول للجميع، وستقوم الوزارة بإرسال رابط خدمة التسجيل الإلكتروني إلى هواتف أولياء الأمور المؤهلين للتسجيل، وسيكون بإمكانهم الاطلاع على جميع التفاصيل وتعبئة النموذج الإلكتروني بكل سهولة ويسر خلال الفترة من 17 شوال حتى 28 شوال، ونأمل أن يساهم هذا الإجراء في تسهيل العملية التعليمية للطلاب والطالبات الجدد، وتعزيز جودة التعليم في المملكة العربية السعودية.

نظام نور للطلاب

تعد الخدمة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي بالسعودية، إضافة هامة ومفيدة لقطاع التعليم، وتعمل هذه الخدمة على تنظيم عملية التسجيل والقبول في 12 ألف مدرسة حكومية بل وأكثر من ذلك، ومن المقرر أن تزيد أعداد الطلاب عن 450 ألف تلميذ وتلميذة المستخدمين لها، وتهدف الخدمة إلى تسهيل خطوات التسجيل لأولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم لأبنائهم إلكترونياً بدلًا من الذهاب إلى المدرسة.

الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445هـ من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني" الجديدة. pic.twitter.com/g4e5CN9LpW — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 4, 2023

متى يبدأ تسجيل الطلاب المستجدين 1445؟

تقترب الفترة المنتظرة للتسجيل في المدارس الحكومية، حيث يتم

فتح باب التسجيل يوم 7 مايو 2023 ويستمر حتى 18 مايو 2023.

كذلك من المقرر أن يكون موعد التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن 1445 في اليوم 11 يونيو وحتى 22 يونيو 2023.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك فرصة للتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية.

وذلك بدءًا من يونيو وحتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي.

لذا، يجب على الأهالي الاستعداد لهذه الفترة المهمة.

والتأكد من التسجيل لأبنائهم في المدارس المناسبة لهم.

لضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة وفرص متكافئة للنجاح في المستقبل.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1445

يتطلب بدء العام الدراسي إجراءات تسجيل دقيقة للطلاب المستجدين، ويعتبر نظام نور منصة حكومية ممتازة للتسجيل الإلكتروني، يمكن الولوج إلى رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين، وعند الولوج إليه:

يتعين على ولي الأمر الجديد تسجيل الدخول لأول مرة.

ثم النقر على أيقونة رابط التسجيل لولي الأمر الجديد.

ثم يتعين عليه إدخال بياناته، وبعد النقر على أيقونة التالي.

يجب عليه استكمال تسجيل حساب جديد له.

بعد إنشاء الحساب، يجب عليه تسجيل الدخول إلى حساب نور.

ثم النقر على تسجيل طالب جديد.

ثم تعبئة بيانات الطالب.

بعد تأكيد البيانات وارفاق المستندات اللازمة يتعين على الولي إرسال الطلب عن طريق النقر على زر تأكيد الطلب.

كيفية تسجيل أول ابتدائي 1445 تويتر

كشفت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، عن آلية تقديم أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي عن طريق الخدمة الجديدة المُقدمة تحت مسمى خدمة التسجيل، والتي تتمثل في الخطوات التالية المرفقة بالصور:

سيتم إرسال رسالة نصية إلى أولياء الأمور المؤهلين للتسجيل، تحتوي على رابط التقديم للدراسة. بعد الدخول إلى الرابط، سيتم توجيههم إلى صفحة التسجيل حيث يتم إدخال بيانات التحقق. والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة. ثم يتم إدخال بيانات ولي الأمر والتواصل. وتحديد الابن المراد تسجيله والعنوان الوطني المطلوب. كذلك يجب اختيار المدرسة المناسبة وتحديد الرغبات الخمس. بمجرد الانتهاء من التسجيل، سيتم إرسال إشعار بنجاح عملية التسجيل ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال أيقونة “طلباتي”. كما ستصل إشعارات بنتائج القبول بعد انتهاء فترة التسجيل.

يرجى ملاحظة أنه يجب على الأهل الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني قبل الدخول إلى صفحة التسجيل