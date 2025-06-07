رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس

ينتظر طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن أنهى الطلبة امتحاناتهم بمختلف المعاهد، وكذلك الانتهاء من تصحيح جزء كبير من أوراق الامتحانات، نظير الساعات القادمة من المتوقع صدور النتائج، بحيث يتعرف عليها كافة الطلاب وأولياء الأمور على بوابة الأزهر الإلكترونية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، كما يلي:-

قم بزيارة بوابة الأزهر الإلكترونية.

مع الانتقال إلى صفحة خدمات قطاع المعاهد الأزهرية.

بحيث تتمكن من اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

تحديد المنطقة.

إدخال رقم الجلوس.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض تفاصيل نتيجة الشهادة الابتدائية.

أما عن الدرجات التي يتم احتسابها لمواد الصف السادس الابتدائي الأزهري، فجاءت كما يلي:-