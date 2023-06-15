رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثالث عبر نظام نور 1444
يبحث الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثالث لعام 1444، بعد أن تم اجتياز الاختبارات النهائية لهذا الفصل في بعض الإدارات التعليمية يوم الإثنين الماضي 12 يونيو 2023.
نتائج الفصل الدراسي الثالث 1444
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وفرت وزارة التعليم إمكانية الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثالث عبر تطبيق توكلنا ونظام نور، مؤكدة أن كل مدرسة تنتهي من رصد الدرجات ستقوم بتنزيل الدرجات عبر الموقع مباشرة لكي يتعرف عليها جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية.
خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1444
لكي يتم الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثالث برقم الهوية عبر نظام نور عليك اتباع الخطوات التالية:-
- الذهاب إلى نظام نور.
- إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.
- كتابة رمز التحقق المرئي.
- النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- تحديد الصف الدراسي.
- النقر مباشرة على “بحث”.
- ليتم عرض الدرجات التي حصل الطالب عليها في كافة المقررات التي درسها.