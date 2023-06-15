رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثالث عبر نظام نور 1444

يبحث الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثالث لعام 1444، بعد أن تم اجتياز الاختبارات النهائية لهذا الفصل في بعض الإدارات التعليمية يوم الإثنين الماضي 12 يونيو 2023.

نتائج الفصل الدراسي الثالث 1444

وفرت وزارة التعليم إمكانية الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثالث عبر تطبيق توكلنا ونظام نور، مؤكدة أن كل مدرسة تنتهي من رصد الدرجات ستقوم بتنزيل الدرجات عبر الموقع مباشرة لكي يتعرف عليها جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1444

لكي يتم الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثالث برقم الهوية عبر نظام نور عليك اتباع الخطوات التالية:-