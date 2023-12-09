رابط نتائج الترشيحي 2023 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية

بعد انتهاء امتحانات السبر الترشيحي 2023 ينتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر إعلان نتائج الترشيحي 2023 حسب رقم الاكتتاب او حسب الإسم، والتي تعتمد عليها عملية القبول في الجامعات السورية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في شهر ديسمبر 2023، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات ورفعها على سيرفرات الوزارة، وكانت امتحانات السبر الترشيحي قد انطلقت في يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، وبلغ عدد المتقدمين لها 56253 طالب وطالبة، منهم 27157 في الشعبة العلمية، و29106 في الشعبة الأدبية.

تصدرت نتائج السبر الترشيحي في سوريا 2023 اهتمام الطلاب والطالبات في الوقت الحالي، حيث يرغب كل طالب في معرفة الدرجات التي حصل عليها في امتحانات القبول للجامعات، وقد تم عقد امتحانات السبر الترشيحي في 99 مركزًا خاصًا في سوريا، ويُعد السبر الترشيحي شرطًا أساسيًا للقبول في امتحان الشهادة الثانوية العامة في سوريا، حيث يتم ترتيب الطلاب المتقدمين حسب نتائجهم في السبر الترشيحي، ثم يتم قبولهم في الجامعات حسب رغباتهم وحسب المقاعد المتاحة.

يمكن الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2024 سوريا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السورية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتائج الترشيحي 2023 والمتابعة. تحديد الشعبة (أدبية/علمية). إدخال رقم الاكتتاب أو الاسم. الضغط على زر “استعلام”.

شروط النجاح في السبر الترشيحي في سوريا 2023

الفرع الأدبي

يجب ألا تقل درجة اللغة العربية عن 50%.

يجب ألا تقل درجة باقي المواد عن 20%.

يجب ألا يقل معدل الطالب العام عن 500 من 1000.

الفرع العلمي

يجب ألا تقل درجة اللغة العربية عن 40%.

يجب ألا تقل درجة باقي المواد عن 20%.

يجب ألا تقل النتيجة الإجمالية عن 500 من أصل 1000 نقطة.

درجة اللغة العربية: تعد اللغة العربية مادة أساسية في كلا الفرع الأدبي والعلمي، ولذلك يجب على الطالب الحصول على 50% كحد أدنى في هذه المادة حتى يتمكن من النجاح في السبر الترشيحي.

درجة باقي المواد: يجب على الطالب الحصول على 20% كحد أدنى في كل مادة من المواد الأخرى، وهي الفلسفة والتاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية.

المعدل العام: يحسب المعدل العام للطالب من خلال مجموع درجاته في جميع المواد، ويجب ألا يقل عن 500 من 1000 حتى يتمكن من النجاح في السبر الترشيحي.