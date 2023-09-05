رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 “الأحيائي- الأدبي- التطبيقي” الدور الأول عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول في بعض المحافظات عبر موقع نتائجنا، بعد أن تم الانتهاء من إعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب الذين قاموا بتقديم اعتراض على درجاتهم في بعض المواد الدراسية عقب ظهور النتيجة، وعند انتهاء كل محافظة من أعمال التصحيح سيتم ظهورها على الفور.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول 2023

اعتراضات الصف السادس الاعدادي 2023

يذكر أن صرحت وزارة التربية العراقية بأنه تم فتح باب تقديم اعتراضات على نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول 2023 يوم 13 أغسطس الماضي واستمر التقديم لمدة أسبوع في القسمين العلمي والأدبي، وتراوحا قيمة رسوم الاعتراض على المادة الواحدة إلى نحو 3000 دينار، مؤكدة على إنه في حالة ظهور أي درجات للطالب أثناء إعادة تصحيح أوراق الإجابات فإنه سيحصل عليها.

موقع نتائجنا

ظهرت نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول حتى الآن في بعض المحافظات وهي:- “الكرخ الثانية أدبي وتطبيقي”، والكرخ الأولى تطبيقي وأدبي، صلاح الدين تطبيقي، ويمكن معرفة النتيجة الآن من خلال اتباع بعض الخطوات:-

الدخول على رابط موقع نتائجنا.

اضغط على نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي 2023.

ستظهر لك صفحة بها كافة الأقسام “الاحيائي والأدبي والتطبيقي”.