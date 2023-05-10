رابط منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

تعتبر منصة مظلتي واحدة من المنصات الإلكترونية المهمة في العراق الذي تخدم المواطنين لمعرفة أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، وتهدف هذه المنصة إلى تيسير عملية البحث عن الأسماء المقبولة في برامج الرعاية الاجتماعية وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على هذه الرعاية.

الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

يمكن الاستعلام عن مستحقي الرعاية الاجتماعية في العراق عن طريق المنصة الإلكترونية “مظلتي“ التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

النقر على قسم الخِدْمَات الرقمية المتوفرة في الصفحة الرئيسة للموقع.

اختيار خدمة الاستعلام عن مستفيد الرعاية الاجتماعية والضغط عليها.

إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية (البطاقة الذكية) للمستفيد والنقر على زر البحث.

سيتم عرض كافة المعلومات المتعلقة بالمستفيد، بما في ذلك الحالة الاجتماعية والمؤهلات العلمية والوظيفية والدخل الشهري وحالة استحقاقه للرعاية الاجتماعية.

رابط منصة مظلتي

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن مستحقي الرعاية الاجتماعية من خلال الاتصال بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أو زيارة موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط التالي ( منصة مظلتي ) أو عن طريق رابط ( وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ).

كيفية التواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ؟

يمكن الاتصال مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل مباشر بواسطة الأرقام التالية:

هاتف الوزارة: 0096417188900.

الخط الساخن: 1214.

البريد الإلكتروني: info@molsa.gov.iq.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي

تحت منصة “مظلتي” في العراق، المستحقون والمشمولون بالرعاية الاجتماعية هم كالتالي:

العائلات ذوي الدخل المحدود

الأيتام

الأسر النازحة

المرضى

المسنين

الأشخاص ذوي الإعاقة

المرضى النفسيين،

المدمنين على المخدرات،

النساء والفتيات المعرضات للعنف الأسري، وغيرهم من الفئات المحتاجة الأخرى.

الخاتمة: بذلك تعد منصة مظلتي إضافة استثنائية لخدمات الحكومة الإلكترونية في العراق، وتمثل طفرة في مجال الخِدْمَات الإلكترونية، حيث يتم توفير الوقت والجهد والمال للمواطنين، وذلك من خلال تيسير الإجراءات الحكومية وتخفيض نسبة البطء في أتمام الإجراءات، وتعمل منصة مظلتي، في هذا الإطار، على تحسين مستوى رعاية المحتاجين وتقديم مساعدة ودعم للفئات الأشد فقرا.