رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول schools.madrasati.sa

البحث اليومي المكرر بين الطلاب والمعلمين عن رابط تسجيل دخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية يعكس أهمية هذه المنصة في الحياة التعليمية في المملكة العربية السعودية، فهي ليست مجرد منصة إلكترونية عادية بل تُعَدُّ منصة حيوية للتفاعل التعليمي وتطويره، وزارة التعليم قد أتاحت هذه المنصة بهدف استغلال التقنيات الحديثة لتحسين جودة التعليم على مستوى البلاد، إنها تلبي احتياجات الطلاب من خلال إتاحة رفع الواجبات وحضور الدروس عن بعد، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية متميزة وليس هذا فقط، بل تقدم المساعدة للمعلمين في إعداد الدروس وتنظيم العملية التعليمية بشكل فعّال لذا، يمكن القول بثقة أن منصة مدرستي الإلكترونية تلعب دورا حيويا في تعزيز التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الحديثة.

ما هي خدمات منصة مدرستي

تم إطلاق هذه المنصة في عام 2020 بهدف دعم العملية التعليمية عن بعد، وعلى الرغم من عودة الحضور الى المدارس، لا يزال هناك اعتماد كبير على هذه المنصة بسبب فعاليتها في تطوير التعليم، توفر المنصة العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين، مثل إعداد الدروس، ومتابعة التقارير الخاصة بالطلاب بما في ذلك المواظبة والدرجات، ورفع الواجبات عبر الإنترنت، وتقديم دروس عن بعد عبر منصة Microsoft Teams، والمشاركة في الاختبارات المركزية المُعتمدة من وزارة التعليم في المملكة، ومراقبة السجلات اليومية للمعلمين والمعلمات، وتعزيز التواصل الفعّال بين الطلاب والمعلمين.

منصة مدرستي تسجيل دخول

سنقوم بشرح الخطوات الصحيحة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور للوصول إلى منصة مدرستي، يفضل أن تتبع الخطوات التالية: