رابط حجز وأسعار تذاكر منطقة آسيا الصغرى..ضمن فعاليات جدة 2023

منطقة آسيا الصغرى هي منطقة ترفيهية تقع في سيتي ووك في مدينة جدة بالمملكة، تم افتتاحها في 30 نوفمبر 2023 كجزء من فعاليات موسم جدة 2023.

وتضم المنطقة 12 منطقة ترفيهية مستوحاة من ثقافات وحضارات 8 دول آسيوية هي”تايلاند، الصين، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، الفلبين، سنغافورة، فيتنام، اليابان”.

تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتعليمية للزوار من جميع الأعمار، بما في ذلك الألعاب والتجارب المثيرة، عروض الأزياء والمواهب، عروض الثقافة والفنون، المطاعم والمقاهي التي تقدم الأطباق الآسيوية.

أسعار تذاكر منطقة آسيا الصغرى بجدة

● الكبار ٤٥ ريال.

● الأطفال ٢٥ ريال.

● تحت سنتين مجانا.

أسعار تذاكر الأنشطة في منطقة آسيا الصغرى بجدة

● تجربة إطعام الفيلة ب ٦٥ ريال.

● تجربة الاستحمام ب ١٢٥ ريال.

رابط حجز تذاكر منطقة آسيا الصغرى بجدة

يمكن حجز التذاكر الخاصة بمنطقة آسيا الصغرى بدخول هنا.