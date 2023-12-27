رابط حجز تذاكر food truck في موسم الرياض Big Time
تم الإعلان في الفترة الأخيرة عن انطلاق مهرجان food truck في موسم الرياض، والذي يستمر حتى يوم 30 ديسمبر 2023 في هذه النسخة، ويعتبر هذا المهرجان من المهرجانات الفريدة من نوعها، حيث يتواجد به أشهر عربات الطعام من حول العالم، وذلك في مكان واحد، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط حجز التذاكر الإلكتروني، فتابع معنا.
مهرجان Food truck
وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ في تعريف لموسم الرياض عن مهرجان Food truck الذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي أعلن أنه سوف يشارك به:
- أفضل 100 عربة طعام على مستوى العالم.
- وتشارك العربات بكامل طاقمها “الـ staff”.
مواعيد العمل
وبالنسبة لهذا الحدث فإنه يستمر حتى السبت المقبل 30 ديسمبر 2023 ميلادي، وتكون مواعيد العمل كما يلي:
أشهر عربات الطعام من حول العالم في مكان واحد 🤩 🥪🚚
مهرجان الرياض للفود تركس 👏❤️
🗓️ ديسمبر 21-30
The Riyadh Food Trucks Festival brings together the most famous food trucks in the world in one place 🔥😍
🗓️ December 21-30
Book your ticket now 🎟️
احجزوا تذاكركم الآن 🎟️… pic.twitter.com/5IaLbP6t5x
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 10, 2023
- من الساعة 4 مساء.
- إلى الساعة 11 ليلا بتوقيت السعودية.
مكان المهرجان
ويقام المهرجان قرب منطقة kingdom arena في منطقة الرياض، ويمكنكم الوصول إلى المكان بالخريطة عبر الضغط هنا.
رابط حجز التذاكر
ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز تذاكر الحدث إلكترونيا، وذلك من خلال متابعة الخطوات الموضحة التالية:
- يتم الدخول إلى رابط تذاكر الحدث في منصة webook.com الرسمي.
- ثم اضغط على أيقونة حجز التذاكر.
- بعدها سجل الدخول في الموقع.
- ثم سوف يتم اختيار اليوم الذي ترغب بالحجز به.
- تختر الموعد، ثم تحدد عدد التذاكر، وتوافق على الشروط وتتوجه إلى الدفع.
- في حال لم تجد التذاكر في اليوم الذي يناسبك قم بالتوجه إلى منصة إعادة البيع للتذاكر في منصة وي بوك.