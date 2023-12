رابط حجز تذاكر food truck في موسم الرياض Big Time

تم الإعلان في الفترة الأخيرة عن انطلاق مهرجان food truck في موسم الرياض، والذي يستمر حتى يوم 30 ديسمبر 2023 في هذه النسخة، ويعتبر هذا المهرجان من المهرجانات الفريدة من نوعها، حيث يتواجد به أشهر عربات الطعام من حول العالم، وذلك في مكان واحد، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط حجز التذاكر الإلكتروني، فتابع معنا.

تذاكر food truck

وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ في تعريف لموسم الرياض عن مهرجان Food truck الذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي أعلن أنه سوف يشارك به:

وبالنسبة لهذا الحدث فإنه يستمر حتى السبت المقبل 30 ديسمبر 2023 ميلادي، وتكون مواعيد العمل كما يلي:

أشهر عربات الطعام من حول العالم في مكان واحد 🤩 🥪🚚

مهرجان الرياض للفود تركس 👏❤️

🗓️ ديسمبر 21-30

The Riyadh Food Trucks Festival brings together the most famous food trucks in the world in one place 🔥😍

🗓️ December 21-30

Book your ticket now 🎟️

احجزوا تذاكركم الآن 🎟️… pic.twitter.com/5IaLbP6t5x

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 10, 2023