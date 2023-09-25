رابط حجز تذاكر مهرجان القهوة السعودية 2023 والموعد والأسعار

تقوم هيئة فنون الطهي في المملكة بتنظيم مهرجان القهوة السعودية 2023، والتي تسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على قيمة القهوة ومدى ارتباطها بالموروث الثقافي السعودي، دعونا في القادم من سطور نتعرف على موعد المهرجان ورابط حجز التذاكر.

موعد مهرجان القهوة السعودية

يبدأ المهرجان يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وتستضيف مدينة الرياض مهرجان القهوة في شرق مركز الملك عبد الله المالي، حيث يتم فتح الأبواب أمام الزوار من الخامسة مساءً بتوقيت السعودية وحتى الساعة 12:00 صباحاً.

أما عن أسعار التذاكر، فتم تحديد سعر موحد للتذكرة وهو 20 ريالاً سعودياً.

ويشمل المهرجان مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة، التي تهدف إلى تعريف المجتمع بتاريخ القهوة، وطرق زراعتها، وعادات ومبادئ تحضيرها وتقديمها، وهذه الفعاليات مخصصة لكل الأعمار.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مهرجان القهوة السعودي من خلال منصة تكت مكس والتي تهتم ببيع تذاكر فعاليات السعودية.

وإذا كنت ترغب في الحضور توجه للموقع واضغط على احجز الآن.

ويمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد حتى تتمكن من حجز التذاكر.

وبعد التسجيل قم بتحديد عدد التذاكر الذي تريده، ولا تنسى تأكيد الحجز عن طريق بطاقة الدفع المتاحة لديك.