رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2024 “سعر التذكرة – المواعيد – اللوكيشن”

يستعد المئات من الأشخاص لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته لهذا العام 2024، حيث تبدأ وزارة الثقافة المصرية هذا المعرض من يوم الأربعاء المقبل 24 يناير 2024، وننشر لكم في هذا المقال رابط حجز تذكرة معرض الكتاب، وسعر التذكرة، وكذلك نوفر لكم التفاصيل المتعلقة بمواعيد العمل والموقع “اللوكيشن” الخاص بالمعرض هذا العام، فتابع معنا.

تذاكر معرض الكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وتقام الدورة رقم 55 هذا العام من معرض الكتاب الدولي بالقاهرة وهو من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، وهو الأكبر بعض معرض فرانكفورت الدولي للكتاب وهذا حسب ما ذكر في الموقع الرسمي.

ويستقبل معرض الكتاب بالقاهرة سنويا حوالي 2 مليون زائر، وهو له شعبية كبيرة بين محبي الكتب والروايات وخاصة من الشباب كما هو معروف.

رابط تذاكر المعرض والمكان

ويمكن للراغبين في الزيارة حجز تذكرة الدخول الخاصة بهم إلكترونيا بدون الحاجة إلى تكبد عناء الوقوف في الطابور، مع العلم أن سعر التذكرة الموحد 5 جنيه مصر للفرد، فتابع للحجز:

يتم الدخول إلى رابط الموقع الرسمي عبر الضغط هنا .

. ثم يتم الضغط على أيقونة شراء التذكرة.

بعدها سوف تكتب رقم التليفون الخاص بك، والمتابعة.

تقوم بتحديد عدد التذاكر المراد حجزها.

بعد الانتهاء يتم المتابعة واختيار طريقة الدفع.

وأما بالنسبة إلى مكان المعرض، فمن المقرر أن يقام في مكرز مصر للمعارض الدولية الموجود بالحي العاشر في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وهذا كما جاء في الموقع الرسمي:

ويمكنكم الوصول للمكان من خرائط جوجل هنا.

مواعيد العمل

ومن المقرر أن يعمل المعرض جميع أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا إلى التاسعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وهذا في خلال الفترة المقررة: