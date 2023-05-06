رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك 2023

يستعد الزعيم لمواجهة من العيار الثقيل يترقبها عشاق الهلال في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك عندما يواجه الهلال نظيره الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويرغب الهلال في مصالحة جمهوره بعد خسارته لقب بطولة دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني، وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، واستطاع الفريق الياباني تحقيق الفوز في اليابان بنتيجة 1/0 لينتزع لقب البطولة من الفريق السعودي، ويرغب الهلال في نهائي الكأس في تحقيق أول بطولة له في هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال والوحدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الموعد النهائي لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستجمع بين الهلال والوحدة، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة القادمة الموافق 12 مايو 2023 على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

موعد طرح تذاكر المباراة

حتى الساعة لم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لطرح تذاكر مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك 2023، ولكن وفقا لتصريحات رسمية لبعض المسئولين في الاتحاد السعودي فإنه من المتوقع أن يتم طرح تذاكر المباراة اليوم السبت عقب انتهاء مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، ومن المتوقع أن يتم طرح فئات كثيرة من التذاكر الخاصة بهذه المباراة التي يتوقع لها حضور جماهيري كبير للغاية يتجاوز 65 ألف متفرج.

خطوات حجز تذاكر مباراة نهائي كأس خادم الحرمين

خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم طرح تذاكر مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عبر منصة مكاني الإلكترونية، ويمكن حجز التذاكر للراغبين عن طريق اتباع الخطوات الآتية: