رابط حجز تذاكر مباراة المغرب وليبيريا 17/10/2023 tadakir.net

تم الإعلان عن طرح تذاكر مباراة المرغب وليبيريا ضمن منافسات تصفيات امم إفريقيا، حيث من المقرر أن تستضيف دولة المغرب هذه المباراة، وقد أعلنت الجامعة الملكية الملكية المغربية لكرة القدم عن انطلاق عمليات بيع تذاكر المباراة، وننشر لكم في هذا المقال بالأسفل رابط حجز التذاكر والأسعار حسب ما جاء في الموقع، فتابعوا معنا لكافة التفاصيل في هذا المقال.

تذاكر مباراة المغرب وليبيريا، المصدر: tadakir.net

المغرب ضد ليبيريا

ومن المقرر أن يواجه أسود الأطلس منتخب المغرب نظيره المنتخب الليبيري وذلك في المباراة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وتعتبر هذه المباراة بالنسبة للمنتخب المغربي تحصيل حاصل، حيث يحتل المغرب المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، على الجانب الآخر يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث بنقطة وحيدة فقط، ولكن يرغب أسود الأطلس في الفوز في هذه المباراة، وخاصة أنها تقام على الأراضي المغربية.

تفاصيل المواجهة

وبالنسبة إلى التفاصيل المتعلقة بهذه المواجهة من حيث الموعد والمكان فإنها كما يلي:

المباراة المغرب ضد ليبيريا الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أمم أفريقيا اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 الساعة 9:00 مساء بتوقيت المغرب الملعب ملعب أدرار “أكادير”

أسعار التذاكر

ووفقا لماء جاء في الموقع الرسمي للتذاكر، فإن أسعار التذاكر لمختلف الفئات جاءت كما يلي:

الفئة الثالثة 50 درهم مغربي.

الثانية بسعر 80 درهم.

الفئة الأولى بسعر 120 درهم.

رابط تذاكر المباراة

ويمكنكم أعزائنا المتابعين شراء تذاكر المنتخب الوطني المغربي ونظيره ليبيريا وذلك من خلال متابعة الخطوات التالية: