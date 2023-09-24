رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي ونادي العين في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

بعد هزيمته القاسية أمام النصر، يستعد فريق أهلي جدة لتصحيح المسار والعودة لطريق الانتصارات من خلال منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عندما يلتقي مع نادي العين السعودي، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

موعد مباراة الأهلي والعين

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بمدينة الباحة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر مباراة الأهلي ونادي العين من خلال منصة الحجز المخصصة لتذاكر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وهي منصة e-ticket.

وبعد الذهاب لموقع الحجز حدد عدد التذاكر الذي تريده سواء في المنصة أو الفئة الموحدة.

وبعد تحديد عدد التذاكر قم بالنقر على next أو التالي.

وفي الخطوة التالية سوف يطلب منك إضافة رقم هاتفك من أجل استلام كود التحقق في رسالة نصية.

وبعد وصول الكود قم بالتسجيل وتفعيل الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.