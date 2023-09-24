خدمات

رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي ونادي العين في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

محمد مختار

بعد هزيمته القاسية أمام النصر، يستعد فريق أهلي جدة لتصحيح المسار والعودة لطريق الانتصارات من خلال منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عندما يلتقي مع نادي العين السعودي، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

- صورة 2 - رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي ونادي العين في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

قد يهمك:

دور الـ16.. موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 والقنوات الناقلة

فراس البريكان: انضممت إلى الأهلي لإثبات إمكانياتي.. وأعد الجماهير بتقديم كل شيء

موعد مباراة الأهلي والعين

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بمدينة الباحة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الأهلي ضد العين، كأس خادم الحرمين، مباراة أهلي جدة والعين - صورة 1 - رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي ونادي العين في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

رابط حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر مباراة الأهلي ونادي العين من خلال منصة الحجز المخصصة لتذاكر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وهي منصة e-ticket.

  • وبعد الذهاب لموقع الحجز حدد عدد التذاكر الذي تريده سواء في المنصة أو الفئة الموحدة.
  • وبعد تحديد عدد التذاكر قم بالنقر على next أو التالي.
  • وفي الخطوة التالية سوف يطلب منك إضافة رقم هاتفك من أجل استلام كود التحقق في رسالة نصية.

وبعد وصول الكود قم بالتسجيل وتفعيل الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

Avatar of محمد مختار
محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات