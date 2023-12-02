رابط حجز تذاكر سوق الأولين 1445 في موسم الرياض Souq AlAwaleen

تم الإعلان عن افتتاح منطقة سوق الأولين المقررة في موسم الرياض 2023 الجديد وهذا بداية من شهر ديسمبر 2023، والتي تعتبر من فعاليات الموسم المنتظرة بين العائلات في المملكة العربية السعودية، والتي يكون الدخول فيها مجاني، ولكن يكون حجز التذاكر الخاصة بالدخول اون لاين، وننشر لكم في هذا المقال رابط حجز تذكرة الدخول إلكترونيا، وكذلك الفعاليات الموجودة بها والمواعيد الخاصة بها، فتابع معنا للتفاصيل كما عودناكم.

مصدر الصورة: موقع موسم الرياض الرسمي

سوق الأولين

وقد تم الإعلان عن فعالية سوق الاولين في موسم الرياض الجديد، هذا عبر الموقع الرسمي لموسم الرياض، وتعتبر هذا الحدث من الأشياء التي تهم المواطنين والسياح في المملكة العربية السعودية.

حيث إن سوق الأولين يعطيك تجربة السوق الشعبي السعودي وبالتحديد السوق النجدي القديم، وبه العديد من الفعاليات وكذلك العروض الحماسية التي تعكس الثقافة المحلية، كما ويتم بيع المنتجات التراثية والتقليدية به.

وقد تابعنا معكم أيضا فعاليات آسيا الصغرى الجديدة في السعودية.

أهم الفعاليات

وقد تم الإعلان حتى الآن مع افتتاح سوق الأولين بموسم الرياض عن 3 تجارب للزوار، وهي كما يلي:

سوق الاولين افتتاح #سوق_الأولين اللي يجمع فعاليات وتجارب متنوعة بطابع تراثي جميل 📺😍❤️ 📍حي الملك عبداللة – مخرج 10 – الدائري الشرقي

⌚️ من 4 مساء حتى 12 ليلا

🎯 دخول مجانا

بس يلزم حجز تذاكر من تطبيق webook pic.twitter.com/wcruZRCH5A — لايف الرياض (@Liveriyadh011) December 1, 2023

تجربة السوق، والتي تجدون بها ركن دكاكين متنوعة، وهذا بين بهارات ومشالح وعطور.

ليلة التحوال، والتي تتيح تجربة لمحبي الرعب مستواحاة من تراث التاريخ السعودي.

دكان الصغيرين، وهي منطقة بها ورش العمل الفنية وألعاب تفاعلية مخصصة للأطفال.

مواعيد العمل والمكان

وقد تم الإعلان عن مكان سوق الأولين الجديد في موسم الرياض والمواعيد:

ويمكنكم الوصول إلى موقع السوق في الخريطة هنا.

وتعمل المنطقة من الساعة 4 العصر حتى الساعة 3 صباحا بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط حجز التذاكر

يمكنكم أعزائنا المتابعين حجز تذاكر سوق الأولين إلكترونيا عبر منصة وي بوك الإلكترونية، وذلك من خلال متابعة هذه الخطوات: