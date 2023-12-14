رابط حجز تذاكر حديقة دبي للتماسيح 2023 وأبرز الفعاليات

حديقة دبي للتماسيح هي واحدة من الأماكن الترفيهية المميزة في دولة الإمارات، وتعتبر منطقة إفريقية مستوحاة من السافانا في قلب دبي، في هذا المقال سوف نتعرف على رابط حجز تذاكر الحديقة.

حديقة دبي للتماسيح

تضم الحديقة مجموعة من التماسيح النيلية يصل عددها إلى 250 تمساح، بالإضافة إلى الكثير من مناطق الجذب السياحي مثل:

متحف التاريخ الطبيعي.

أكواريوم مصمم على طراز بحيرة أفريقية.

منطقة طبيعية مستوحاة من السافانا.

متجر تحف وأماكن لتناول العشاء.

حديقة التماسيح والتي تضم شلالات متتالية وجزرًا خلابة وشواطئ رملية جذابة.

وهناك أيضاً منطقة حوض السمك والتي تقربك أكثر من التماسيح وتجعلك تغوص في عالم هذه الكائنات العملاقة والغامضة.

والجدير بالذكر أن الحديقة تم افتتاحها في شهر أبريل من العام الجاري 2023.

حديقة #دبي للتماسيح تعلن عن فتح أبوابها للزوار في 18 أبريل الجاري بالقرب من حديقة مشرف الوطنية، وتضم الحديقة أكثر من 250 تمساحاً من تماسيح النيل، وتقدم مجموعة من التجارب المختلفة للزوار. pic.twitter.com/Rp1R6k4dMU — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 13, 2023

مواعيد حديقة دبي للتماسيح

يتم استقبال الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

أما عرض تغذية التماسيح فهو متاح كل يوم سبت وأحد في الساعة الثالثة والنصف مساءً

ولقاء التمساح الصغير، متاح يومياً من الساعة 12:00 ظهرًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا ومن الساعة 04:00 عصرًا حتى الساعة 04:30 عصرًا.

كيفية حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر حديقة دبي للتماسيح من خلال موقع بلاتينيوم ليست المتخصص في حجز تذاكر فعاليات دبي.

وبعد الذهاب إلى رابط الحجز قم بالنقر على اختيار التذاكر.

وفي الخطوة التالية قم بتحديد عدد التذاكر التي تريدها.

وبعد ذلك سوف تظهر لك كلمة الدفع مميزة باللون الأخضر قم بالنقر عليها.

وأخيرا قم بتسجيل الدخول من أجل تأكيد حجز التذاكر الخاصة بك.

وتشمل التذاكر الفعاليات التالية: الدخول إلى مغامرات الحديقة، لقاء مجاني مع تمساح صغير، عرض مجاني لتغذية التماسيح.

يذكر أن أسعار تذاكر حديقة دبي للتماسيح تبدأ من 21.25 دولار أمريكي للفرد الواحد.