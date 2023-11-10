رابط حجز تذاكر حديقة الحيوان الرياض 1445 الجديد والمواعيد webook.com

أعلنت منصة وي بوك عن بدأ طرح تذاكر حديقة الحيوان في الرياض بشكل رسمي في الموقع، وينتظر هذه الفعالية مئات الآلاف من الأفراد والأسر وخاصة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وهذا منذ بدء موسم الرياض الجديد 2023/2024، وننشر لكم أعزائنا المتابعين رابط حجز تذاكر حديقة الحيوان بالرياض عبر الرابط الجديد، حيث إن الرابط القديم عبر تكت مكس أصبح غير مفعل، كما ننشر لكم في الأسفل مواعيد عمل حديقة الحيوانات الرسمية كما جاء في الموقع، فتابع معنا لكافة التفاصيل.

صورة توضح بعض فعاليات حديقة الحيوان الرياض، المصدر: webook.com

حديقة الحيوان الرياض

وتعتبر حديقة الحيوانات في مدينة الرياض أو المعروفة باسم حديقة الملز، من أهم المزارات السياحية التي يمر بها المواطنون والمقيمون وكذلك السياح القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، وهي تعتبر من أهم فعاليات موسم الرياض الجديد لهذا العام 2023.

وكان الجميع ينتظر العودة الخاصة بها وافتتاحها لهذا الموسم، وقد تم الإعلان عن موعد بدء العمل بها للموسم الجديد، وتم الكشف عن العديد من الفعاليات بها، وسوف تبدأ من يوم:

الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023.

أهم الفعاليات في الموسم الجديد

وقد تم الكشف عن العديد من الفعاليات والتجارب الخاصة بهذه الحديقة “الرياض زوو riyadh zoo” للكبار وكذلك الأطفال، والتي نتابعها معكم كما يلي:

تجربة الباندا الحمراء.

فعالية إطعام الزرافة.

تجربة الدببة.

إطعام الفيل.

فعالية الأسد.

تجربة المزرعة.

تجربة إطعام الكنغر.

بيت البومة.

تجربة إطعام النمر.

بيت البونغو.

إطعام القرود.

مواعيد العمل

وقد جاء في منصة وي بوك الرسمية المخصصة لفعاليات موسم الرياض 2023، أن مواعيد العمل الخاصة بحديقة الحيوان ستكون كما يلي:

جميع أيام الأسبوع.

من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء.

رابط حجز التذاكر

وقد تم الإعلان عن منصة وي بوك لحجز تذاكر حديقة الحيوانات بالرياض بدلا من تكت مكس ticketmx التي كانت بالموسم الماضي، ويمكنكم حجز التذاكر الخاصة بكم لحديقة الحيوان، عبر متابعة الخطوات التالية: