رابط حجز تذاكر تكية بحر في الدمام 2024 والأسعار dammam.platinumlist

تعتبر تكية بحر الموجودة في مدينة الدمام من أحد الوجهات السياحية التي يتوجه لها الكثير من الأشخاص بالمملكة سواء من سكان مدينة الدمام أو الآتين إليها من مختلف المناطق، وهذا نظرا للأجواء الفريدة من نوعها المطلة على البحر “الخليج العربي”، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط حجز التذاكر الإلكتروني وسعر التذكرة، كما تجدون بالأسفل رابط المكان على الخريطة، فتابع معنا.

تذاكر تكية بحر

تكية بحر في الدمام

وتعتبر تكية بحر عبارة عن مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تطل مباشرة على شاطئ البحر في مدينة الدمام، ولها شعبية بين روادها، وهذا نظرا للأجواء الرائعة والجلسات التي بها، وخاصة في ليالي الشتاء الدافئة في مدينة الدمام، والذي يكون جوا مثاليا للاستمتاع بهذا المكان.

روعة "تكية بحر" مع الأجواء الرائعة هالأيام، وشتائنا الدافئ بـ #الدمام 😊👌🏻✌🏻 pic.twitter.com/6mhJfay77T — برجس حمود البرجس (@Barjasbh) December 26, 2023

وتنتشر الكثير من المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي بين زوار هذا المكان وهذا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، أو على اليوتيوب، والتي يظهر فيها استحسان الزوار لهذا المكان، والذي يضم الأشياء التالية:

منطقة مطاعم.

الكافيهات.

اللاونجات.

بوليفارد تكية للتسوق.

سعر التذكرة والمكان

وبالنسبة إلى مكان تكية البحر في الدمام، فهي تكون في الزاوية الشرقية الشمالية في كورنيش الدمام بطريق الملك عبدالله، ويمكنكم الوصول إليها من الخريطة هنا، وبالنسبة لسعر التذاكر فهو كما يلي:

تذكرة الأطفال أقل من 15 يكون 10 ريال من 9 صباحا إلى 12 ظهرا 15 من 2 الظهر إلى الواحدة مساء.

البالغ يبدأ من 19 ريال إلى 25 ريال، وهذا حسب الوقت كما هو موضح.

رابط التذاكر

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز تذاكر تكية بحر في الدمام، وهذا من خلال الخطوات التالية: