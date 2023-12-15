رابط حجز تذاكر تجربة الفايربوت في جدة ويفز 2023-2024 والموعد والأسعار

انطلقت فعالية الفايربوت في مدينة جدة يوم 11 ديسمبر الجاري، وهي تجربة مليئة بالحماس، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الفعالية وطريقة حجز التذاكر والأسعار.

موعد تجربة الفايربوت في جدة ويفز

بدأت الفعاليات يوم الاثنين 11 ديسمبر وسوف تستمر حتى 10 مارس 2024 في منطقة جدة ويفز بمدينة جدة السعودية.

ويتم استقبال الزوار من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

أسعار تذاكر تجربة الفايربوت

تبدأ أسعار التذاكر من 400 ريال سعودي وحتى 750 ريال على النحو التالي:

تذكرة لشخصين بسعر: 400.00 ريال.

تذكرة لـ 3 أفراد بسعر: 450.00 ريال

تذكرة تشمل 4 أشخاص بسعر: 600.00 ريال

تذكرة تضم 5 أشخاص بسعر: 750.00 ريال.

والجدير بالذكر أن الأسعار السالف ذكرها تشمل قيمة الضريبة المضافة.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر تجربة الفايربوت في جدة ويفز عن طريق منصة تكت مكس.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز الآن.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور

وفي الخطوة التالية قم باختيار التذاكر التي تريدها.

وأخيراً يجب عليك تأكيد حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.