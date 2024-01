رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد عبر موقع وي بوك 2023-2024

استطاعت منطقة بوليفارد وورلد في جذب عدد كبير من الزوار في وقت قصير، وتضم منطقة بوليفارد وورلد 14 دولة من حول العالم، وأكبر بحيرة صناعية في العالم وقوارب تنقلك مـن مدينة لمدينة بــ 11 محطة، ومناطق مخصصة للألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد دخول منطقة بوليفارد وورلد وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

انطلقت فعاليات منطقة بوليفارد وورلد في الرياض، يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، كما وسوف تستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، فيما وتستقبل منطقة بوليفارد وورلد الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تم تسعير تذاكر منطقة “بوليفارد وورلد” على موقع وي بوك، على النحو التالي:

• 58 ريال سعودي: تذكرة Weekend Entry.

• 29 ريال سعودي: تذكرة Weekday Entry.

• 109 ريال سعودي: تذكرة BLVD World Value Ticket.

• 218 ريال سعودي: تذكرة BLVD World Gold Ticket.

• 327 ريال سعودي: تذكرة BLVD World VIP Ticket.

• 520 ريال سعودي: تذكرة BLVD World Family Ticket.

