رابط حجز تذاكر السيرك التاسع “ذا ناين” ضمن فعاليات جدة 2024 والموعد والأسعار

تستضيف مدينة جدة فعاليات السيرك التاسع في الفترة من 5 يناير 2024 وحتى 4 فبراير من نفس العام، في السطور التالية سوف نتعرف على طريقة حجز تذاكر “ذا ناين” وأسعار التذاكر وكل التفاصيل.

موعد فعاليات السيرك التاسع في جدة

تبدأ الفعاليات يوم الجمعة 5 يناير 2024 بمدينة جدة، وتحديداً في مهرجان جدة سكوير.

ويتم استقبال الزوار في عدة أوقات مختلفة على النحو التالي:

من الأحد إلى الأربعاء العرض الأول: من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية.

العرض الثاني: من الساعة 10:00 مساءً إلى 11:00 مساءً.

ومن الخميس إلى السبت تقام 3 عروض على النحو التالي:

العرض الأول: من الساعة الثامنة مساءً إلى التاسعة مساءً.

العرض الثاني: من الساعة 10:00مساءً إلى الساعة 11:00 مساءً.

العرض الثالث: من الساعة 12:00 صباحاً إلى الواحدة صباحاً.

وتبدأ أسعار تذاكر السيرك التاسع بجدة من 35 ريال سعودي وحتى 180 ريال كما هو موضح بالصور.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر السيرك التاسع ذا ناين في جدة عن طريق منصة تكت مكس.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز الآن.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور

وفي الخطوة التالية قم باختيار التذاكر التي تريدها.

وأخيراً قم بتفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.