رابط حجز تذاكر السوبر التركي بين جالطة سراي وفناربخشة على أرض الرياض 2023 والموعد والأسعار

تستضيف مدينة الرياض بطولة كأس السوبر التركي، يوم 29 ديسمبر الجاري، والتي تقام بين جالطة سراي وفناربخشة، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة وكيفية حجز التذاكر.

موعد السوبر التركي في الرياض

تقام المباراة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض يوم 29 ديسمبر الجاري، وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت السعودية.

وتبدأ أسعار تذكر كأس السوبر التركي من 125 ريال سعودي وحتى 18000 ريال بحسب الفئة والموقع في المدرجات.

رابط حجز تذاكر مباراة السوبر التركي

يتم حجز تذاكر مباراة جالطة سراي وفناربخشة من خلال منصة webook السعودية.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز التذاكر.

وبعد ذلك قم بتحديد فريقك سواء فنربخشة أو غلطة سراي.

وفي الخطوة التالية قم باختيار تذكرة من على خريطة الملعب واضغط على الذهاب للدفع.

وأخيراً وافق على الشروط والأحكام وقم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.