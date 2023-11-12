رابط تنزيل لعبة دريم ليج 23 DLS للأندرويد وللآيفون وموعد نزول دريم ليج 24

دريم ليج سوكر هي لعبة إلكترونية رياضية، وتسمح هذه اللعبة للاعبين ببناء فريق أحلامهم عن طريق التعاقد مع لاعبين محترفين، وتمكن اللاعبون من تخصيص فريقهم عن طريق اختيار شعار للنادي واسم للفريق والزي الرسمي للاعبين، وتتميز هذه اللعبة برسومات واقعية، وطريقة لعب سلسة، ووضعيات لعب متنوعة، مما يجعلها واحدة من أكثر ألعاب كرة القدم شعبية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

شعار DLS 23_ مصدر الصورة موقع نجوم مصرية

مميزات DLS 23

تحتوي اللعبة على العديد من المميزات، والتي تجعلها من أشهر ألعاب كرة القدم، ومن أهم هذه المميزات:

بناء فريق الأحلام: تتيح اللعبة للاعبين بيع اللاعبين الهواة وشراء لاعبين محترفين من أجل المنافسة على البطولات الكبرى.

وضع Dream League Live: يمكنك هذا الوضع من منافسة لاعبين آخرين من جميع أنحاء العالم.

المباريات الودية: تمكنك من لعب مباريات ضد أصدقائك أو ضد فرق أو منتخبات عشوائية.

رسومات واقعية: تتميز اللعبة برسومات واقعية، مما يضيف إلى متعة اللعب.

طريقة لعب سلسة: تتميز اللعبة بطريقة لعب سلسة، مما يجعلها سهلة التعلم واللعب.

عيوب DLS 23

على الرغم من المميزات التي ذكرناها في الأعلى، إلا أن اللعبة تعاني من بعض العيوب، ومن أهم هذه العيوب:

مساحة تخزين كبيرة: تتطلب اللعبة مساحة تخزين كبيرة، والتي قد لا تكون متوفرة على بعض الأجهزة، خاصة الأجهزة ذات الإمكانات المحدودة.

البطء في بعض الأحيان: قد تعاني اللعبة من البطء في بعض الأحيان، خاصة على الأجهزة ذات الإمكانات المحدودة، وهذا الأمر قد يكون مزعجًا.

عدم تضمين بعض الدوريات الهامة: لا تتضمن اللعبة بعض الدوريات الهامة لكرة القدم مثل الدوري الألماني، ويمكن أن يكون هذا الأمر محبطًا لكثير من اللاعبين.

بشكل عام، تعد عيوب لعبة دريم ليج محدودة، ولا تؤثر بشكل كبير على تجربة اللعبة، ولكن يجب على اللاعبين الذين يفكرون في تجربة اللعبة أن يكونوا على دراية بهذه العيوب.

تحميل لعبة دريم ليج 23 للأندرويد

افتح متجر Google Play.

اضغط على زر “تثبيت” أو “Get”.

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على جهازك.

قم بفتح اللعبة واستمتع بها.

تحميل لعبة دريم ليج 23 للآيفون

افتح متجر التطبيقات App Store.

اضغط على زر “الحصول” أو “Get”.

ادخل كلمة مرور معرف Apple الخاص بك، أو استخدم Face ID أو Touch ID.

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على جهازك.

قم بفتح اللعبة واستمتع بها.

موعد إصدار لعبة دريم ليج 24

تم إصدار لعبة دريم ليج 23 يوم 25 من ديسمبر عام 2022، ولذلك من المتوقع أن يتم إصدار لعبة دريم ليج 24 يوم 25 من ديسمبر 2023، ولكن لم يعلن مطورون اللعبة حتى الآن عن الموعد الرسمي لإطلاق اللعبة.