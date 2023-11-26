‎رابط تقديم الخدمة العامة والأوراق المطلوبة وكافة التفاصيل

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات وكذلك المعاهد المصرية، وذلك لأداء الخدمة العامة لمدة تبلغ عام، حيث يتم قبول الخريجين من كافة محافظات مصر ومن العديد من المجالات التي يكون من شأنها سد الاحتياجات التنموية للدولة، ونظراً لذلك يبحث العديد عن رابط التقديم للخدمة العامة، خلال هذا المقال سنتعرف معكم على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

‎ تقديم الخدمة العامة

ما هو رابط تقديم الخدمة العامة

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ينص على تكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد، وذلك لكل من الإناث والذكور التي تم إعفائهم من الخدمة العسكرية، لأداء الخدمة العامة.

ويمكن أداء الخدمة العامة في كثير من المجالات المهمة للمواطنين والتي تتمثل فيما يلي:

برنامج حياة كريمة. وأيضاً الأسر المنتجة. رعاية الأيتام والمسنين. محو الأمية. التأمينات الاجتماعية. الخدمات التعليمية. وكذلك خدمات الطفولة. برنامج وعي، برنامج فرصة. برنامج أطفال بلا مأوى.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة

لكي تتمكن من التقديم في الخدمة العامة، فيجب توافر مجموعة من الأوراق والمستندات التي تم تحديدها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وإليكم أهم هذه الأوراق:

يجب تواجد صورة من البيانات المسجلة على منظومة التسجيل الالكتروني.

وايضاً عدد 2 صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

وكذلك عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية المفعول.

2 صورة من موقف التجنيد للذكور.

بالإضافة إلى عدد 3 صور شخصية للمتقدم.

الشروط المطلوبة للتسجيل في الخدمة العامة

إذا كنت ترغب في التسجيل في الخدمة العامة، فهناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لدى الفرد المتقدم، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: