رابط تصويت أفضل هدف في آسيا الجولة الثانية 2023 the-afc.com

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عمل تصويت “استفتاء” بخصوص أفضل هدف في دوري أبطال آسيا بالجولة الثانية 2023، والتي شهدت الكثير من الأهداف، حيث تم تسجيل خلال هذه الجولة 59 هدف، وقد تم ترشيح 10 من الأهداف لجائزة أجمل هدف، ويشارك في هذا التصويت العديد من اللاعبين مثل تاليسكا ولاعب الهلال نيمار، وننشر لكم في الأسفل رابط التصويت، وكذلك التفاصيل المتعلقة به، فتابعوا معنا.

كأس دوري أبطال آسيا

الجولة الثانية دوري أبطال آسيا

وقد تواصلت منافسات دوري أبطال آسيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لهذا العام، حيث تم إقامة 19 مباراة على إثرها من الفرق المشاركة في المنافسة، وقد تم تسجيل 59 هدف في هذه الجولة من جميع الفرق.

وقد قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حسب ما أعلن في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به باختيار 10 أهداف، حيث يمكن للجماهير المشاركة في التصويت للهدف الأجمل من بينها، وذلك فتابعوا التفاصيل في هذا المقال.

اللاعبين والأهداف المرشحة

وقد ترشح في هذا الاستفتاء 10 لاعبين لجائزة أفضل هدف في هذه الجولة، وحسب ما جاء في الموقع الرسمي، فإنهم كما في الجدول التالي:

اللاعب الفريق موسى ماريغا الشارقة علي جاسم القوة الجوية جامشيد اسكندروف نافباهور نيمار الهلال تاليسكا النصر رونغراث بوميتشانتوك بانكوك يونايتد بول خوسيه مبوكو اينشيون يونايتد عزيز بيهيتش ملبورن سيتي كينتو تاتشيبانادا كاوازكي فرونتال عارف أيمن جوهور دار التعظيم

موعد انتهاء التصويت

ووفقا لما جاء في الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فإن آخر موعد لاختيار اللاعب من الفريق الخاص بكم والمشاركة في التصويت ستكون في الموعد الموضح:

يوم الأحد 15 أكتوبر 2023.

عند الساعة 5:00 مساء بتوقيت ماليزيا.

أي الساعة 1:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة 2:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

رابط تصويت أفضل هدف في آسيا

ونبدأ معكم أعزائنا المتابعين بكيفية التصويت لأفضل هدف بالنسبة لكم، وهذا عبر الموقع الرسمي كما يلي: