رابط تسجيل أول ابتدائي عبر نظام نور 1445 للطلاب الجُدد

وزارة التعليم السعودي حددت موعد بدء استقبال طلبات التسجيل للعام القادم لمختلف المدارس للصف الأول الابتدائي، حيث بدأ البحث من قبل أولياء الأمور نظرًا لاقتراب نهاية الدراسة للعام الجاري عن إمكانية التقديم لكافة الطلاب المستجدين للالتحاق بها والجدير بالذكر أن الخدمة ستُتيح حل كافة المشاكل التي تخص التقديم والتزاحم في المدارس عند التسجيل، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

تسجيل الطلاب المستجدين 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن بدء استقبال طلبات التسجيل غدًا الموافق الأحد 7 مايو لعام 2023 وهذا يوافق بالتاريخ الهجري 17 شوال لعام 1444، حيث يكون التسجيل إلكتروني عبر نظام نور ولا يعتمد على الاسبقية بل على نقاط المفاضلة لذا يُمكنك رفع طلبك بداية من الغد وحتى 28 شوال، وتُعتبر مسافة المنزل عن المدرسة هي أحد بنود المفاضلة كما يشترط أن يكون العنوان الوطني مُسجل عبر المنصات الإلكترونية حتى لا تفقدها.

أما بالنسبة لموعد تسجيل المدارس الحكومية تبدأ من 17-10-1444 وحتى 28-10 لكافة الراغبين في التقديم، كما تم تحديد موعد التسجيل لمدارس تحفيظ القران لكي تبدأ استقبال طلبات الراغبين من 22-11-1444 وحتى 4-12-1444 أما بالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية تبدأ من 22-11-1444 وحتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي القادم.

مزايا خدمة التسجيل الالكتروني

هناك العديد من المزايا التي يتسم بها التسجيل الإلكتروني وهي:

الخدمة ستحل جميع المشاكل والتزاحم عند التسجيل.

الخدمة ستضمن فرص عادلة لتسجيل الطلاب.

تتميز الخدمة بالتعرف على الطلاب والطالبات عند بلوغهم العُمر المحدد.

تتسم الخدمة بتوفير قائمة بالمدارس الاقرب إلى عنوان ولي الأمر.

خطوات تسجيل أول ابتدائي

يُمكنك تسجيل الطلاب المستجدين لعام 1445 وذلك من خلال الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بنظام نور.

ادخل على خانة حساب ولي الأمر ثم سجل دخول.