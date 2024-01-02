رابط تذاكر مباراة قطر والصين الإثنين 2024/1/22 وأسعارها في كأس آسيا

يخوض المنتخب القطري مواجهة قوية في بطولة كأس آسيا 2023 عندما يواجه المنتخب الصيني يوم الإثنين 22 يناير، إذ يمكنك متابعة المباراة من المدرجات من خلال حجز تذاكر قطر والصين عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما يأتي المنتخب القطري في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الصين وطاجكستان ولبنان، ويسعى المنتخب القطري لنيل العلامة الكاملة عن طريق الفوز على الصين الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن.

تذاكر قطر والصين

نجح المنتخب القطري في الفوز بالجولة الأولى على منتخب لبنان وفي الجولة الثانية على طاجيكستان بينما تعادل المنتخب الصيني في المباراتين، لذلك نجح المنتخب القطري في حسم التأهل عن تلك المجموعة، ويسعى إلى الحصول على العلامة الكاملة، ويمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على رابط تذاكر قطر والصين.

انتظر تحميل الصفحة الرئيسية.

قم بالضغط على المؤشر بجانب اسم المباراة.

اضغط على علامة “+” بجانب فئة التذكرة.

اضغط على المؤشر في الأسفل.

سجل الدخول ببريد الإلكتروني.

سجل بيانات الدفع الإلكتروني.

ستجد التذاكر على هاتفك.

أسعار تذاكر قطر والصين

توفر اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا أسعار مخفضة لتذاكر البطولة، حيث تبدأ أسعار تذاكر كأس آسيا من 25 ريالا قطريا، وذلك من أجل جذب عدد كبير من الجمهور، إذ نجحت البطولة حتى الآن في جذب عدد كبير من الجماهير لمتابعة المباريات، وتأتي أسعار تذاكر المباراة وفق الجدول التالي:

الفئة السعر الثالثة 25 ريالا قطريا الثانية 40 ريالا قطريا الأولى 60 ريالا قطريا

ما القنوات الناقلة للمباراة؟

يتم نقل مباراة الصين وقطر عبر عدد كبير من القنوات ولكنها جميعا مشفرة، إذ يمكنك متابعة المباراة من خلال الاشتراك في باقات القنوات المشفرة عدا قناة الرابعة العراقية والتي تمتلك حق النقل داخل العراق فقط، فيما يتم نقل المباراة داخل قطر عبر قنوات الكأس وبي إن سبورت، وتتولى قناة SSC النقل داخل السعودية، فيما يتم النقل داخل الإمارات عبر أبو ظبي ودبي الرياضية.