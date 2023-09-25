رابط تحميل كتب الصف الرابع والخامس الابتدائي pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024 الأسبوع المقبل، حيث استعدت المدارس جيدا من أجل استقبال الطلاب فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهائها من كتب الفصل الدراسي الأول، حيث أصبحت الكتب متاحة وجاهزة لتسليمها إلى الطلاب، وفي الفترة الأخيرة كانت وزارة التعليم قد طورت العديد من الكتب وطريقة تداولها بين الطلاب، حيث يوفر الموقع الإلكتروني للوزارة إمكانية الحصول على كتب الفصل الأول للصف الرابع والخامس الابتدائي pdf، بالإضافة إلى إتاحتها للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وذلك بسبب زيادة عدد الطلاب التي تعتمد على الأجهزة الذكية.

تحميل كتب الصف الرابع والخامس pdf

يوفر موقع البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم عددا من الخدمات للطلاب، حيث تتم إتاحة كتب الصف الرابع والخامس الابتدائي في نسخ pdf تحت اسم الكتب الإلكتروني، وذلك في جميع المواد للمدارس الحكومية والخاصة واللغات، حيث يمكنك أن تقوم بتحميل الكتب عن طريق اتباع التالي:

ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اختر أيقونة “الكتب الإلكترونية”.

حدد المرحلة التعليمية الابتدائية.

اختر الصف الرابع أو الخامس.

حدد الفصل الأول.

اختر نوع المحتوى الكتب.

حدد المواد.

قم بتحميل الكتاب pdf إلى جهازك.

توفر منصة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم عددا من الخدمات للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، حيث تعد الوزارة مجموعة من الخدمات لتسهيل الدراسة الإلكترونية للطلاب، ومن بينها إتاحة الكتب الدراسية pdf وأنشطة صوتية، بالإضافة إلى دليل المعلم، وبعض النماذج الاسترشادية، والتي تساعد الطلاب على الاستعداد من اختبارات الفصل الأول والثاني، ويمكنك تحميل النماذج الاسترشادية عن طريق اتباع التالي: