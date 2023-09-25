خدمات

رابط تحميل كتب الصف الرابع والخامس الابتدائي pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم

محمد عثمان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024 الأسبوع المقبل، حيث استعدت المدارس جيدا من أجل استقبال الطلاب فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهائها من كتب الفصل الدراسي الأول، حيث أصبحت الكتب متاحة وجاهزة لتسليمها إلى الطلاب، وفي الفترة الأخيرة كانت وزارة التعليم قد طورت العديد من الكتب وطريقة تداولها بين الطلاب، حيث يوفر الموقع الإلكتروني للوزارة إمكانية الحصول على كتب الفصل الأول للصف الرابع والخامس الابتدائي pdf، بالإضافة إلى إتاحتها للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وذلك بسبب زيادة عدد الطلاب التي تعتمد على الأجهزة الذكية.

تحميل كتب الصف الرابع والخامس pdf

تحميل كتب الصف الرابع والخامس pdf

قد يهمك:

“قبل ساعات من انطلاق الدراسة” الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

التعليم تُحدد موعد الإجازات المطولة القادمة للعام الدراسي الأول 1445

يوفر موقع البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم عددا من الخدمات للطلاب، حيث تتم إتاحة كتب الصف الرابع والخامس الابتدائي في نسخ pdf تحت اسم الكتب الإلكتروني، وذلك في جميع المواد للمدارس الحكومية والخاصة واللغات، حيث يمكنك أن تقوم بتحميل الكتب عن طريق اتباع التالي:

  • ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم.
  • اختر أيقونة “الكتب الإلكترونية”.
  • حدد المرحلة التعليمية الابتدائية.
  • اختر الصف الرابع أو الخامس.
  • حدد الفصل الأول.
  • اختر نوع المحتوى الكتب.
  • حدد المواد.
  • قم بتحميل الكتاب pdf إلى جهازك.
كتب الصف الخامس الابتدائي pdf
المصدر: البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم
كتب الصف الرابع الابتدائي pdf
المصدر: البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

توفر منصة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم عددا من الخدمات للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، حيث تعد الوزارة مجموعة من الخدمات لتسهيل الدراسة الإلكترونية للطلاب، ومن بينها إتاحة الكتب الدراسية pdf وأنشطة صوتية، بالإضافة إلى دليل المعلم، وبعض النماذج الاسترشادية، والتي تساعد الطلاب على الاستعداد من اختبارات الفصل الأول والثاني، ويمكنك تحميل النماذج الاسترشادية عن طريق اتباع التالي:

  • ادخل موقع وزارة التربية والتعليم.
  • اختر النماذج الاسترشادية.
  • قم بتحديد المرحلة واختر الصف.
  • حدد بعدها الفصل ونوع المحتوى “نماذج استرشادية”.
  • قم بتحميل النموذج في إي مادة.
Avatar of محمد عثمان
محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات