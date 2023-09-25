رابط خطوات تحديث بيانات القوى العاملة لتنشيط حساب الباحثين عن عمل pamr.gov.om

يقوم الباحثين عمل العمل من الخريجين من جميع التخصصات، التعليم المتوسط أو العالي أو الدبلومات العامة، بالبحث عن وظيفة مناسبة توفرها لهم وزارة العمل في سلطنة عمان، وتقوم الوزارة بإعلان مواعيد التقديم في عدد من الوظائف الحكومية أو وظائف في القطاع الخاص، وتعلن عدد من التعليمات بين الحين والآخر والتي يكون منها تحديث وتنشيط حالة باحث عم العمل، ويتم تحديث بيانات القوى العاملة في سلطنة عمان 2023 بآلية محددة.

لوجو رابط وموقع وزارة العمل سلطنة عمان - الصفحة الرئيسية للوزارة.

وزارة العمل سلطنة عُمان

توفر وزارة العمل خدمات التوظيف للشباب في سلطنة عُمان، وقامت الوزارة مؤخرا بالإعلان عن خطتها المستقبلية وهي تمكين الشباب العُماني من كافة الوظائف في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والتخلص التدريجي من كافة العمالة الوافدة واستبدالها بالعمالة الوطنية، وتقوم الوزارة بهذه الخطوة بالحرص على استيعاب طاقة الشباب العاملة بالسلطنة ومحاصرة ارتفاع أعداد البطالة، وتقوم الوزارة بعمل شراكات مع القطاع الخاص أيضا وتقوم بتوفير العديد من التحفيزات والإعفاءات له لتقديم وظائف للشباب واستيعاب الطاقة العاملة، كما تقوم بعمل العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية للباحثين عن العمل لتأهيلهم للحصول على الوظائف الأنسب لهم.

التسجيل الإلكتروني

أعلنت الوزارة رقمنة كافة مؤسساتها، وذلك من خلال توفير خدمات التسجيل والاستعلام الإلكتروني، وأعلنت القضاء نهائيا على النظام الورقي وتم الاعتماد على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويكون لكل مواطن حساب خاص يقوم بتسجيله على الموقع برقم الهوية الوطنية والرقم السري.

تحديث بيانات باحث عن العمل

يجب على كافة الخريجين التسجيل على رابط الوزارة الرسمي للحصول على فرصة عمل، حال توفرها، في القطاع الحكومي أو من خلال شراكات القطاع الخاص، ويكون على المسجلين تحديث بياناتهم في الأوقات التي تعلن عنها الوزارة لتنشيط حالة باحث عن العمل، وتحديث بيانات الفرد والمؤهلات وكذلك إضافة كافة القدرات الجديدة، وتسجيل بيانات الهاتف والسكن الأحدث، ويكون عليه الدخول على الموقع الرسمي واتباع الخطوات.

طريقة تنشيط الحالة