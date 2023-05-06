رابط المنصه الوطنية للتوظيف للباحثين عن عمل 1444

أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية أعن اطلاق رابط المنصه الوطنية للتوظيف بدلا من منصة جدارة،وذلك لتوقف العمل عبر منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني، على أن يكون قرارا معتمدا وخدمة جديدة تقدمها الوزارة لجميع المواطنين السعوديين، وقد أعلن رسميا عن إطلاق منصة التوظيف الوطنية، و يمكن للباحثين عن عمل البدء في البحث عن الوظائف المناسبة من خلال المنصة الوطنية الجديدة، وذلك في اطار سعي المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تقديم الخدمات الرقمية من خلال مجموعة متنوعة من المنصات الإلكترونية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص المهتمين بالتوظيف والذين يحصلون بالفعل على وظائف كل يوم من خلال المنصة.

اطلاق المنصه الوطنية للتوظيف

وقد اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل كامل المنصة الإلكترونية الجديدة بدلا من منصة جدارة، مما يدل على أنها أكبر منصة توظيف في المملكة العربية السعودية، ومن خلال التنسيق مع العديد من وزارات المملكة المختلفة لتحقيق أكبر دعم للمواطنين السعوديين، على أن تكون المنصة تحت إشراف رئيس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقد انطلقت مع الإيقاف النهائي لمنصة جدارا الإلكترونية للتوظيف التي وافقت على إطلاقها.

رابط المنصه الوطنية للتوظيف

تتميز منصة التوظيف الوطنية الموحدة بالعديد من المزايا التي تجعلها الوجهة الممتازة لجميع الباحثين عن عمل وهي كما يلي:

يمكن الدخول الى رابط المنصه الوطنية للتوظيف عبر الرابط الرسمي.