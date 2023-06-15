“متاح الأن” رابط التقديم للتعليم الإضافي الأردن 2023 الشروط والموعد

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم بالإعلان رسميا عن فتح باب التقديم للالتحاق بوظائف التعليم الإضافي في جميع أنحاء المملكة الأردنية، ودعت وزارة التربية الأردنية جميع خريجي الجامعات الراغبين في التقديم للتعليم الأضافي بالبدء في عملية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الذي قامت وزارة التربية الأردنية بتفعيله، كما دعت وزارة التربية الأردنية جميع الراغبين في التقديم في التعليم الإضافي للعام الدراسي الجديد ضرورة تحري الدقة الكبيرة عند تعبئة النموذج الإلكتروني الخاصة بعملية التسجيل، ومن خلال هذا المقال سوف نتابع معكم شروط التقديم في التعليم الأضافي ورابط التقديم المباشر.

موعد التقديم بالتعليم الإضافي

أصدرت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية بيانا رسميا أعلنت من خلاله عن الموعد الرسمي لفتح باب التسجيل في التعليم الإضافي بالأردن 2023، حيث أكدت الوزارة أن عملية التسجيل سوف تبدأ من اليوم الخميس الموافق 15 حزيران 2023، وسوف تستمر عملية التسجيل إلى يوم 20 تموز 2023، وقد أعلنت وزارة التربية الأردنية أنه بإمكان من يتوقع تخرجهم هذا العام الدراسي التقديم في التعليم الإضافي بشرط إرفاق المصدقة الجامعية مع الطلب الذي سيتم تقديمه.

شروط التقديم

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها في الراغبين في التقديم للالتحاق بالتعليم الإضافي في الأردن للعام الدراسي الجديد، وهذه الشروط هى:

تعبئة جميع البيانات المطلوبة من خلال النموذج الإلكتروني.

أن يتم التقديم في سنة التقديم وهى عام 2023.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعي في أحد التخصصات المطلوبة في التعليم الإضافي.

القيام بطباعة الطلب والاحتفاظ به.

اجتياز جميع الاختبارات التي سيتم عقدها.

القيام بمراجعة مديرية التربية التابع لها المتقدم بعد النجاح.

التسجيل في التعليم الإضافي الأردن 2023

يستطيع حاليا جميع الراغبين في الالتحاق بالتعليم الإضافي في الأردنية القيام بتعبئة النموذج الإلكتروني الخاص بالتسجيل من خلال الدخول على هذا الرابط، من ناحية أخرى قامت وزارة التربية الأردنية بالتنويه بأنه سيتم تحديد موعد الاختبارات والامتحانات المنعقدة للمتقدمين في وقت لاحق، وأكدت الوزارة أنه لن يسمح بدخول الامتحان الواحد مرتين للمتقدم.