رابط التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث 1444

قدم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث مفاجأة سارة للطلاب الراغبين في التقدم بطلب للحصول على المنح الدراسية في جميع المراحل والتخصصات، حيث أعلنوا من خلال الحساب الرسمي لموقع تويتر أن طلبات المنح الدراسية متاحة على مدار العام وقد تم اتخاذ القرار بزيادة فرص القبول لجميع الطلاب وأكد أنه كان رغبة في المساعدة في تسهيل رحلة الحصول على القبول الجامعي في إحدى المؤسسات المعتمدة رسميا في البرنامج، ويعتمد التطبيق فقط على وقت التقديم في البلد الذي تقام فيه المنحة الدراسية.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

وفي الوقت نفسه طلبت التعليم السعودية من جميع الطلاب الراغبين في التقدم بطلب للحصول على منح دراسية زيارة الموقع الرسمي للبرنامج بسرعة لتحديد الشروط المطلوبة لتطبيقها، ومعرفة المجالات وفقا لقائمة ومسار المؤسسات التعليمية المعتمدة للبرنامج.

كما طالبت بضرورة التواصل مع جميع المؤسسات في بلد المنحة لضمان حصول الطلاب على القبول في المجال والتخصص الذي يختارونه وإعداد جميع المستندات اللازمة ، مع العلم أنه سيتم تقديم طلب القبول من خلال نظام سفير.سيتم الإعلان عن نتائج القبول في فترات مختلفة ، اعتمادا على تاريخ بدء دراسة كل طالب.

وبرنامج الابتعاث هو برنامج يتم فيه إرسال الطلاب إلى أفضل المؤسسات التعليمية حول العالم في جميع التخصصات وفي جميع التخصصات ، وفقا لتصنيفها الدولي. هذا يرجع إلى بعض الأهداف التي أعلن عنها بالفعل منظمو البرنامج وهي كما يلي:

العمل على زيادة كفاءة رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة.

العمل على تعزيز قدرات المملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال وخاصة في المجالات ذات الأولوية.

العمل على استعادة وتعزيز القدرات في مختلف المجالات العلمية لتوفير كوادر الدولة الواعدة، خاصة في مجال المشاريع النوعية التي بدأتها رؤية المملكة 2030.

التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين

ويمكن التقدم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث من خلال اتباع الخطوات التالية: