رابط التقديم على كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين لعام 1444

بالتزامن مع بدء التسجيل بالجامعات والكليات المختلفة بالمملكة، حاز رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعين، على إقبال كبير من جانب الطلاب الراغبين في الانضمام إلى أفضل الكليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، تلك التي وضعت مجموعة من الشروط وفقًا لتوافرها؛ سوف يتم قبول طلبات الالتحاق.

شروط قبول الطلاب بالكلية الأمنية

قبل التعرف على موعد التقديم بكلية الملك فهد الأمنية للجامعين، نشير فيما يلي إلى الشروط الواجب توافرها؛ لقبول طلبات الالتحاق بمجرد فتح باب التقديم الإلكتروني، وقد جاءت تلك الشروط كما يلي:-

امتلاك الطالب الجنسية السعودية، وأن يكون دائم الإقامة داخل حدود المملكة.

في حال الزواج يجب أن تكون الزوجة سعودية وغير أجنبية.

عدم التعرض لحكم قضائي مسبق والتمتع بحسن السير والسلوك.

شهادة صحية تثبت أنه لا يعاني من أي أمراض، سواء عقلية أو جسدية أو معدية.

التمتع ببنية جسدية قوية وتوافق الطول مع الوزن، وذلك وفقًا للبيانات الخاصة باللائحة الطبية الموضوعة من جانب الكلية.

أن تكون الشهادة الخاصة به حديثة.

يتم قبول الطلاب الذين تتراوح أعمارهم فيما بين 22 و30 عامًا وقت بداية الدراسة، وذلك فيما يخص خريجي الثانوية العامة.

الحد الأدنى للمعدل التراكمي في الثانوية العامة هو 80%.

عدم التعرض للفصل من أحد المعاهد أو الكليات العسكرية في السابق.

موعد استقبال طلبات الالتحاق بالكلية

عادةً ما تقوم الكلية باستقبال طلبات الالتحاق عبر الرابط الإلكتروني التابع لها والمخصص للتقديم عبر منصة أبشر، خلال شهر يوليو من كل عام؛ لذا على الراغبين في الالتحاق بها تجهيز الأوراق اللازمة للتسجيل بالكلية.