رابط الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 1445

تعد تأشيرة الخروج والعودة من أهم التأشيرات التي يحصل عليها المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تسمح للمقيم بالخروج من المملكة والعودة إليها خلال فترة صلاحية التأشيرة، ويمكن للمقيمين الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من خلال عدة طرق، منها الطريقة الإلكترونية عبر منصة أبشر.

توضيح كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج ومتى يتم تجديدها - المصدر: جوجل

ما هي تأشيرة الخروج والعودة؟

تأشيرة الخروج والعودة هي تأشيرة تسمح للمقيم بالخروج من المملكة العربية السعودية والعودة إليها خلال فترة صلاحية التأشيرة.

رابط الاستعلام عن صلاحية التأشيرة

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية

تسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.



اختيار “خدماتي”.

اختيار “الاستعلامات”.

ثم بعد ذلك اختيار “الاستعلامات عن التأشيرات”.

اختيار “تأشيرة الخروج والعودة”.

إدخال رقم الإقامة.

ثم بعد ذلك الضغط على “استعلام”.

نصائح للاستعلام بنجاح

فيما يلي بعض النصائح للمقيمين في المملكة العربية السعودية عند الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة:

تأكد من أنك مسجل في منصة أبشر الإلكترونية.

تأكد من أنك تستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين.

كما يجب أن تتأكد من إدخال رقم الإقامة بشكل صحيح.

ما هي مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة؟

تتراوح مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من 3 أشهر إلى 6 أشهر، حسب مدة الإقامة في المملكة العربية السعودية، وإذا انتهت الصلاحية يجب عليك تجديدها قبل السفر.

هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة ومتى؟

لمن يحصل على تأشيرة ذهاب وعودة ويقيم حالياً خارج المملكة يتوفر لهم فرصة التمديد ولكن بعد إتمام عملية دفع الرسوم المحددة بواسطة الخدمة المتوفرة سداد عن طريق الدخول لمنصة أبشر، ويمكن استبدال عملية الدفع هذه وتكون من خلال صاحب العمل، حيثُ إنه من خلال هذه الطريقة تمكن المقيم من أن يبقى بالمملكة لمدة أطول ومن دون التعرض للمغادرة، كما يجب في حال الرغبة في تمديد مدة التأشيرة تكون هوية المقيم صلاحيتها تكون تسعون يوم ولا تكون أقل من ذلك.