رابط الاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخصة

في إطار تقديم التسهيلات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام، تم تخصيص رابطًا إلكترونيًا مباشرًا؛ للاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخصة، والذي تم تفعيله من جانب وزارة الحج والعمرة؛ استعدادًا لقدوم موسم الحج.

خدمات وزارة الحج والعمرة الإلكترونية

حرصت وزارة الحج والعمرة على إتاحة مجموعة من الخدمات الإلكترونية، من خلال موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، ومن أبرز تلك الخدمات التي تجد إقبالًا من جانب المواطنين والمقيمين -خاصةً في الوقت الراهن-، خدمة الاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخصة.

فمن خلال الولوج إلى الرابط المخصص للاستعلام، وإدخال كافة البيانات الخاصة بمنشأة الحج وتفاصيل البرنامج، سوف تظهر مباشرةً جميع النتائج بخصوص الشركة أو المنشأة محل الاستعلام.

ومن أبرز الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقع الوزارة خلال الوقت الحالي، ما يلي:-

اعتماد السكن لحجاج الخارج.

الحصول على تصريح حج بالنسبة للمقيمين بالسعودية.

الاستعلام عن حالة الحجز وخدمة إلغاء الحجز.

تحديث العناوين الخاصة بشركات حجاج الداخل.

خدمة اعتماد عقود النقل للحجاج.

إلى جانب عدد كبير من الخدمات الأخرى، التي يتم تقديمها بالتعاون المشترك مع الجهات الرسمية المعنية بها؛ لتسهيل إجراءات أداء مناسك الحج والعمرة على ضيوف الرحمن.

توصيات جديدة بشأن الحجر الأسود

قامت وزارة الحج والعمرة بالكشف عن توصيات جديدة بشأن الحجر الأسود، وذلك من خلال حسابها الخاص على منصة “تويتر”، ومن الضروري أن يتبعها حجاج بيت الله الحرام، وقد جاءت تلك التعليمات كالآتي:-