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رابط الاستعلام عن الاستحقاق في منصة جود الإسكان

آلاء محمد عرفات

منصة جود الإسكان هي مبادرة حكومية رائدة في المملكة العربية السعودية تهدف إلى تحسين وتوسيع خدمات الإسكان للمواطنين، حيث تعتبر هذه المنصة الرقمية مرجعًا مهمًا للمواطنين الذين يبحثون عن حلول سكنية مناسبة وميسرة، فتوفر منصة جود الإسكان مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج التي تشمل تسجيل الطلبات، وتوزيع القروض العقارية، وبناء المساكن، وتوفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة، كما تعتمد المنصة على التكنولوجيا الحديثة وتوفر تجربة مستخدم سهلة وميسرة للمستفيدين، مما يسهم في تسهيل وتسريع عمليات الاستحقاق وتوفير الإسكان الملائم للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن الاستحقاق في منصة جود الإسكان

يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن الاستحقاق في منصة جود الإسكان بكل سهولة ويسر من خلال اتباع ما يلي: 

  • قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة جود الإسكان.
  • انقر على “خدمات المستفيدين”.
الاستعلام عن الاستحقاق في منصة جود الإسكان
خدمات المستقيدين في منصة جود الإسكان
  • انقر على “تأكد من استحقاقك”.
الاستعلام عن الاستحقاق في منصة جود الإسكان
التأكد من الاستحقاق في منصة جود الإسكان
  • أدخل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال في الحقول المخصصة لذلك.
الاستعلام عن الاستحقاق في منصة جود الإسكان
الاستعلام عن الاستحقاق في منصة جود الإسكان
  • انقر على “تحقق من استحقاقك”.
منصة جود الإسكان
منصة جود الإسكان

شروط الاستحقاق في منصة جود الإسكان

تتمثل شروط الاستحقاق في منصة جود الإسكان في ما يلي: 

  • يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.
  • أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.
  • أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 5 أفراد.
  • أن يكون المتقدم مقيمًا بإقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
  • عدم تسجيل المتقدم في أي من الجمعيات التعاونية المتعاونة مع منصة جود الإسكان.
  • أن يكون المتقدم مستفيدًا من برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
  • ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أملاك مسجلة باسمه.

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عن الكاتب:
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آلاء محمد عرفات

الاء محمد ، 22 سنة، خريجة اداب قسم لغة عربية، خبرة ثلاث سنوات، عملت على عدة مواقع من قبل واحب الكتابة.


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