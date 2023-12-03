رابط الاستعلام عن الاستحقاق في منصة جود الإسكان

منصة جود الإسكان هي مبادرة حكومية رائدة في المملكة العربية السعودية تهدف إلى تحسين وتوسيع خدمات الإسكان للمواطنين، حيث تعتبر هذه المنصة الرقمية مرجعًا مهمًا للمواطنين الذين يبحثون عن حلول سكنية مناسبة وميسرة، فتوفر منصة جود الإسكان مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج التي تشمل تسجيل الطلبات، وتوزيع القروض العقارية، وبناء المساكن، وتوفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة، كما تعتمد المنصة على التكنولوجيا الحديثة وتوفر تجربة مستخدم سهلة وميسرة للمستفيدين، مما يسهم في تسهيل وتسريع عمليات الاستحقاق وتوفير الإسكان الملائم للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن الاستحقاق في منصة جود الإسكان

يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن الاستحقاق في منصة جود الإسكان بكل سهولة ويسر من خلال اتباع ما يلي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي ل منصة جود الإسكان .

انقر على “خدمات المستفيدين”.

انقر على “تأكد من استحقاقك”.

أدخل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال في الحقول المخصصة لذلك.

انقر على “تحقق من استحقاقك”.

شروط الاستحقاق في منصة جود الإسكان

تتمثل شروط الاستحقاق في منصة جود الإسكان في ما يلي: