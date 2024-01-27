رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2024

يترقب المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور عن شهر فبراير 2024، وذلك حتي يتمكن المستفيدين من الحصول على أهلية الضمان من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويعتبر الضمان الاجتماعي هو أحد برامج المملكة التي تهدف إلي تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، من حيث الدعم النقدي والتدريب والتعليم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2024

كيف استعلم عن أهلية الضمان؟

يتم الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور عن طريق التالي:-

الذهاب إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية “من هنا “.

تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم وكلمة السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الدعم.

بعد ذلك تقوم باختيار الأهلية والاستحقاق.

يتم عرض لك نتائج الأهلية في صفحة أخري.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

هناك عدد من الشروط وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي يتم الحصول على الضمان الاجتماعي للمطلقات وهي:-

أن تكون سعودية الجنسية ومقيمة في المملكة في فترة التقديم على الضمان.

يشترط إن لا يقل عمر المطلقة عن 35 عاماً، ولا يزيد عن 65 عاماً.

يجب إن لا يكون اسمها مدرج تحت أي وظيفة.

عدم حصولها على أي من البرامج الاجتماعية في المملكة.

توافر حساب بنكي.

أسباب رفض أهلية الضمان الاجتماعي

تجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي.

يكون لدى المستفيد دخل مرتفع أو أحد التابعين له.

عدم تسجيل بيانات شخص مقيم مع نفس الأسرة، في المسكن.

عدم القيام بتحديث البيانات الشخصية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية بأنه سيتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2024 يوم الخميس القادم الموافق 1 فبراير 2024، 20 رجب 1445 لجميع المستفيدين في حساباتهم البنكية.