رابط استمارة التقديم على القوة البحرية العراقية 2024

أعلنت قيادة القوة البحرية بوزارة الدفاع العراقية عن فتح باب التقديم على الكلية البحرية العراقية وكذلك مركز التدريب المهني البحري، ومنذ أن تم الإعلان عن فتح التقديم هناك حالة اهتمام واسعة بين طلاب الشهادة الإعدادية والمتوسطة بخصوص شروط القبول، وكذلك رابط التقديم الرسمي، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال الشروط والرابط كما ذكرنا، فتابع معنا بالأسفل.

القوة البحرية العراقية

وقد نشرت وزارة الدفاع العراقية الإعلان الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن فتح باب التقديم على أكاديمية الخليج العربية للدراسات البحرية، حيث تم فتح التقديم على الكلية البحرية بالنسبة إلى خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي.

وتم فتح باب التقديم على مركز التدريب المهني البحري بالنسبة إلى خريجي الدراسة المتوسطة، وقد تم الإعلان عن أن التقديم سوف يكون في خلال الفترة:

من يوم الأحد كانون الثاني 2024.

حتى يوم الجمعة 19 كانون الثاني.

شروط قبول الكلية البحرية

وقد تم الكشف عن الشروط العامة للقبول بالكلية البحرية، نوضحها لكم في النقاط التالية:

يكون المتقدم عراقي من أبوين عراقيين.

الحصول على الشهادة الإعدادية (علمي).

لا يقل المعدل عن 65 بالمئة للراغبين بدراسة العلوم البحرية.

ألا يقل عن 75% للراغبين بدراسي قسم العلوم الهندسية البحرية بشرط ألا تقل درجة المتقدم عن 75 في مادتي الفيزياء والرياضيات.

لا يقل السن عن 17 سنة ولا يزيد عن 21 عام.

حسن السير والسلوك ألا يكون سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة، واستيفاء الشروط الصحية والبدنية.

اجتياز اختبارات اللياقة والنفسي والذكاء والمقابلة الشخصية.

ألا يكون قد سبق فصله أو انسحابه من الكلية البحرية أو هرب من الجيش.

عدم الانتماء لأي حركة أو تنظيم أو حزب.

شروط مركز التدريب المهني البحري

أما بالنسبة لمركز التدريب البحري، فتأتي الشروط كما هو موضح:

عراقي من أبوين عراقيين.

الحصول على الشهادة المتوسطة بمعدل لا يقل عن 65%.

ألا يقل السن عن 15 ولا يزيد عن 20 عاما.

حسن السير والسلوك.

استيفاء الشروط المطلوبة واجتياز الاختبارات المقررة.

ألا يكون منتميا لأي تنظيم أو حزب.

رابط الاستمارة

ويمكنكم أعزائنا المتابعين الوصول إلى الاستمارة إلكترونيا، وذلك من خلال متابعة الخطوات الموضحة التالية: