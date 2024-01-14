رابط أهلية الإقامة المميزة لأصحاب الخبرات الاستثنائية والكفاءات العلمية والبحثية Premium Residency

أطلقت الحكومة السُّعُودية بوابة الإقامة المميزة Premium Residency في يوم 10 يناير 2024، الذي أتاح عدد من المنتجات الجديدة والمميزة التي تهدف لخدمة الوافدين للمملكة، ومنها إتاحة الإقامة المميزة لخمس فئات والتقديم على الخِدْمَات ومعايير الأهلية والشروط الخاصة بكل فئة، ومن خلال نجوم مصرية نعرض لكم اهم الشروط الخاصة بالإقامة المميزة لذوي الكفاءات الاستثنائية والكفاءات العلمية.

الإقامة المميزة للكفاءات الاستثنائية

إقامة الكفاءة الاستثنائية المميزة

في إطار سعي المملكة لجذب أفضل العقول من مختلف أنحاء العالم للإقامة والعمل من أجل تعزيز التنمية، والإبداع، والاستثمار في الكوادر البشرية، فيستهدف هذا المنتج live saudi الكفاءات العلمية، والإدارية، والبحثية، ممن لديهم قدرات وخبرات متميزة يمكنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية، وتبادل الخبرات، ومن أهم مميزاتها الخاصة إعفاء حاملها الأساسي من برنامَج نطاقات، كما تمنح:

إ قامة محددة لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استيفاء معايير الأهلية،



إقامة دائمة عند استمرار استيفاء الشروط وإقامة لمدة 30 شهرًا خلال 5 سنوات متصلة أو غير متصلة.

معايير الأهلية للإقامة المميزة للكفاءات العلمية والبحثية والتنفيذية

هناك عدد من المعايير الخاصة بالكفاءات الاستثنائية من أصحاب الخبرات العلمية والباحثين، والتنفيذيين التي يجب على المتقدم للحصول على الإقامة المميزة التأكد من استيفائها وهي كالتالي:

لأصحاب الخبرات الاستثنائية، والكفاءات العلمية والبحثية المتميزة، تقدم لكم إقامة كفاءة استثنائية فرصة لتكونوا جزءًا من مسيرة التنمية في السعودية.

تحقق من أهليتك للحصول على إقامة كفاءة استثنائية وقدّم طلبك عبر :https://t.co/SLS6Tm8K76#الإقامة_المميزة#LiveSaudi pic.twitter.com/bg63moUBhe — الإقامة المميزة | Premium Residency (@prgovsa) January 13, 2024

أولا شروط الأهلية مسار الباحثين والكفاءات الصحية والعلمية:

عقد عمل في الجهات المحددة بتخصص ذي أولوية.

ألا يقل إجمالي الأجر الشهري للباحثين عن 14 ألف ريـال.

للباحثين أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

الحصول على درجة البكالوريوس أو أعلى.

يجب اجتياز الحد الأدنى لنظام النِّقَاط.

خطاب توصية من جهة العمل.

ثانيًا شروط الأهلية للإقامة المميزة لمسار التنفيذيين:

عقد عمل في منصب قيادي (المستوى الأول والثاني) بأحد الجهات المحددة، بشرط ألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 80 ألف ريـال.

خطاب التوصية من جهة العمل (المستوى الثاني).

رابط أهلية الإقامة المميزة

يمكنكم الاطّلاع على الأهلية من خلال الدخول إلى رابط محاكاة حاسبة النِّقَاط للكفاءة الاستثنائية special talent points simulator، والإجابة على 16 سؤال لاحتساب نقاطك للتعرف على أهليتك للحصول على الإقامة المميزة بشكل مبدئي، ويجب العلم أنها لا تفيد بالقبول النهائي بالإقامة المميزة.