نقدم لكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 التوجيهي الأرْدُنّ وخطوات الاستعلام وموعد الاختبارات ونصائح للطلبة المقبلة علي الامتحانات، حيث تعد الثانوية العامة في الأرْدُنّ من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلبة، هي المرحلة الأخيرة من التعليم الثانوي وتمهد الطريق للطلاب والطالبات للالتحاق بالجامعات والكليات، لهذا تترقب الأسر امتحانات التوجيهي نظرا لأهميتها في تحديد مسار الطلبة في المستقبل.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 التوجيهي الأرْدُنّ

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية منذ قليل عن بَدْء الاستعلام عن أرقام جلوس التوجيهي الأرْدُنّ 2023، وذلك بواسطة الرابط التالي exams.moe.gov.jo، كما كشفت الوزارة عن موعد الاختبارات النهائية لهذا العام، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق ١٤ تموز ويستمر حتى نهاية الثلاثاء الموافق 25 من نفس الشهر.

كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأرْدُنّ 2023

لهذا يمكن للطلاب والطالبات الحصول على أرقام الجلوس بواسطة إتباع عدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

تسجيل الرَّقَم القومي للطلاب.

إضافة تاريخ الميلاد.

النقر على أيقونة تسجيل.

لحظات وتظهر أمامك رَقَم جلوسك.

كيفية استعداد طلاب الثانوية العامة في الأرْدُنّ للامتحانات؟

الاستعداد المبكر: يجب أن يبدئ الطالب في الاستعداد للامتحانات بشكل مبكر ولا يترك المذاكرة حتى اللحظة الأخيرة.

تحديد الأهداف: يجب أن يحدد الطالب أهدافه الدراسية ويحاول الالتزام بها.

التركيز على المواد الرئيسية: يجب على الطالب التركيز على المواد الرئيسية التي سيكون فيها الامتحانات التي تشكل نسبة كبيرة من الدرجات.

التمارين العملية: يجب على الطالب التمارين العملية وحل الأسئلة السابقة والامتحانات الأخرى.

النوم الكافي: يجب على الطالب الحصول على النوم الكافي.

نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

عدم التراجع في النسيان: يجب الاستمرار في المذاكرة وعدم التراجع في النسيان بعد الامتحان.

الابتعاد عن التشاؤم: يجب أن يتجنب الطالب التشاؤم والتفكير السلبي.

تبادل الأفكار: يجب أن يتبادل الطلاب الأفكار والمواد مع بعضهم البعض.

الحفاظ على الصحة: يجب الحفاظ على الصحة بشرب الكثير من الماء والتغذية السليمة.

الثقة بالنفس: يجب أن يكون لدى الطالب ثقة في نفسه وإيمانه بقدرته على النجاح.

الاستعانة بالله والتقرب منه سبحانه وتعالى بالحرص على أداء الصلاة والأدعية والاستغفار.

طلب الدعاء من الآباء والأمهات وأصحاب القدوات.

أجمل العبارات التحفيزية للطلاب التوجيهي الأرْدُنّ

لا تيأسوا فليس اليأس من أخلاق المسلمين وحقائق اليوم أحلام أمسِ وأحلام اليوم حقائق الغد.

الخوف من الامتحانات لم يكن متواجد عند عظماء التاريخ والعلوم المختلفة.

عندما تعتقد أنك تستطيع النجاح سوف تستطيع الانتصار في أي مرحلة.

وصلنا لنهاية شرح هذا التقرير حول رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 التوجيهي الأرْدُنّ وخطوات الاستعلام.