رابط وخطوات حجز تذاكر مهرجان ولي العهد للهجن 5 سبتمبر 2023 عبر تكت مكس TicketMX

خلال أيام قليلة ينتهي أكثر الفعاليات السعودية تكرارا على مدى السنوات الماضية، مهرجان ولي العهد للهجن، وقد أعلنت منصة تكت مكس تفعيل حجز تذاكر الفعلية منذ انطلاق المهرجان، ويتم من خلال التسجيل في المنصة حجز تذاكر مهرجان ولي العهد للهجن، وخاصة بعد إطلاق فعالية نسائية تشارك في البطولة.

مشهد من مسابقات ولي العهد للهجن النسخة السابقة - تويتر تكت مكس

سنوات من إطلاق البطولة السعودية للهجن

🗓 23 يوليو

📍الطائف

✅ المهرجان الأضخم للهجن في العالم كونوا على الموعد لـ #مهرجان_ولي_العهد_للهجن 2022 pic.twitter.com/hSKLcgoyQF — مهرجان ولي العهد للهجن (@cpcfksa) July 4, 2022

أعدت الإدارة العامة للترفيه والمسابقات بالمملكة تلك المسابقة التاريخية بالمملكة منذ وقت طويل، حيث يشمل المهرجان كل مقومات الترفيه للشعب السعودي، وجذبت المسابقة على مدار السنوات الماضية الملايين من محبي الجمال ومحبي المسابقات والساعين للحصول على الجوائز المقدمة، كما وجد العديد من المواطنين تلك المسابقة فرصة لتقديم المنتجات الفنية والترفيهية والشعر والمسابقات الأدبية وغيرها، وتقوم المملكة عاما بعد عام بتطوير المسابقة لتكون أفضل وأكثر حماسة.

مهرجان ولي العهد للهجن

يعتبر من الرياضات القديمة والحماسية والسعودية بشكل كامل، حيث يتشارك محبي ومقتني الإبل في المسابقات كرياضة اجتماعية متميزة، ويقوموا بالاشتراك فيها كل عام، ويتم تخصيص جوائز نقدية مجدية لها بما يشعل روح الحماسة،

متى تقام المسابقة؟

موعد انطلاق المسابقة 28 أغسطس 2023 نهائيات المسابقة 6 سبتمبر 2023

وتشارك المسابقة في هذا العام فعاليات نسائية وتأتي حرصا على مشاركة العامل النسائي في كافة الفعاليات الرياضية بالمملكة.

مكان المهرجان

يقام المهرجان في مدينة الطائف، وتقع المدينة التاريخية في غرب المملكة، ويوجد بالمدينة مضمار خاص بسباق الإبل ويوجد بالتوازي له طريق مرصوف ليتابع أصحاب الإبل المسابقة ويجعوا حيواناتهم.

حجز تذاكر المسابقة

أعلنت منصة تكت مكس توفير تذاكر الفعاليات الخاصة بمسابقة كاس ولي العهد للهجن، ويتم بالخطوات التالية: