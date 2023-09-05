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رابط وخطوات حجز تذاكر مهرجان ولي العهد للهجن 5 سبتمبر 2023 عبر تكت مكس TicketMX

أسماء يحيى

خلال أيام قليلة ينتهي أكثر الفعاليات السعودية تكرارا على مدى السنوات الماضية، مهرجان ولي العهد للهجن، وقد أعلنت منصة تكت مكس تفعيل حجز تذاكر الفعلية منذ انطلاق المهرجان، ويتم من خلال التسجيل في المنصة حجز تذاكر مهرجان ولي العهد للهجن، وخاصة بعد إطلاق فعالية نسائية تشارك في البطولة.

مشهد من مسابقات ولي العهد للهجن النسخة السابقة - تويتر تكت مكس

مشهد من مسابقات ولي العهد للهجن النسخة السابقة - تويتر تكت مكس

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سنوات من إطلاق البطولة السعودية للهجن

أعدت الإدارة العامة للترفيه والمسابقات بالمملكة تلك المسابقة التاريخية بالمملكة منذ وقت طويل، حيث يشمل المهرجان كل مقومات الترفيه للشعب السعودي، وجذبت المسابقة على مدار السنوات الماضية الملايين من محبي الجمال ومحبي المسابقات والساعين للحصول على الجوائز المقدمة، كما وجد العديد من المواطنين تلك المسابقة فرصة لتقديم المنتجات الفنية والترفيهية والشعر والمسابقات الأدبية وغيرها، وتقوم المملكة عاما بعد عام بتطوير المسابقة لتكون أفضل وأكثر حماسة.

مهرجان ولي العهد للهجن

مشهد من فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن - تويتر مسابقة ولي العهد للهجن
مشهد من فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن – تويتر مسابقة ولي العهد للهجن

يعتبر من الرياضات القديمة والحماسية والسعودية بشكل كامل، حيث يتشارك محبي ومقتني الإبل في المسابقات كرياضة اجتماعية متميزة، ويقوموا بالاشتراك فيها كل عام، ويتم تخصيص جوائز نقدية مجدية لها بما يشعل روح الحماسة،

متى تقام المسابقة؟

إعلان مهرجان ولي العهد للهجن في النسخة الأحدث لها - تويتر مهرجان ولي العهد
إعلان مهرجان ولي العهد للهجن في النسخة الأحدث لها – تويتر مهرجان ولي العهد
موعد انطلاق المسابقة 28 أغسطس 2023
نهائيات المسابقة 6 سبتمبر 2023

وتشارك المسابقة في هذا العام فعاليات نسائية وتأتي حرصا على مشاركة العامل النسائي في كافة الفعاليات الرياضية بالمملكة.

مكان المهرجان

مشهد من فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن - تويتر مسابقة ولي العهد للهجن
مشهد من فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن – تويتر مسابقة ولي العهد للهجن

يقام المهرجان في مدينة الطائف، وتقع المدينة التاريخية في غرب المملكة، ويوجد بالمدينة مضمار خاص بسباق الإبل ويوجد بالتوازي له طريق مرصوف ليتابع أصحاب الإبل المسابقة ويجعوا حيواناتهم.

حجز تذاكر المسابقة

مشهد من فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن - تويتر مسابقة ولي العهد للهجن
مشهد من فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن – تويتر مسابقة ولي العهد للهجن

أعلنت منصة تكت مكس توفير تذاكر الفعاليات الخاصة بمسابقة كاس ولي العهد للهجن، ويتم بالخطوات التالية:

  1. يتم الولوج على منصة تكت مكس لحجز تذاكر مسابقة الهجن.- صورة 1 - رابط وخطوات حجز تذاكر مهرجان ولي العهد للهجن 5 سبتمبر 2023 عبر تكت مكس TicketMX
  2. يتعرف المستخدم على سعر التذكرة.
  3. يقوم بالضغط على “احجز الان”.
  4. يتم تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة الدخول.- صورة 2 - رابط وخطوات حجز تذاكر مهرجان ولي العهد للهجن 5 سبتمبر 2023 عبر تكت مكس TicketMX
  5. يقوم باختيار طريقة الدفع ثم يتم الحجز.
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أسماء يحيى

كاتبة في موقع نجوم مصرية، تشرفت بالعمل فيه بعد سنوات خبرة سبقت من قبل في مجال الصحافة الإلكترونية، متخصصة في الشأن السعودي والخليج العربي، اتشرف بتعليقكم والدعم الإيجابي على المقالات دعما لي ودعما لموقع نجوم مصرية، وأتشرف بالرد على حضراتكم.

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