ديزني تطلق فيلمًا قصيرًا جديدًا “Once Upon a Studio” احتفالًا بالذكرى المئوية

أطلقت شركة والت ديزني فيلمًا قصيرًا جديدًا بعنوان “Once Upon a Studio” احتفالًا بالذكرى المئوية للشركة، يضم الفيلم لقطات من أكثر الأفلام والبرامج التلفزيونية شهرة في تاريخ ديزني، ويسلط الضوء على الأشخاص والمواهب التي جعلت كل ذلك ممكنًا.

ملصق فيلم ديزني Once Upon a Studio

يبدأ الفيلم برسالة من رئيس شركة والت ديزني، بوب تشابك، يتحدث فيها عن أهمية الإبداع وقوة القصة، ثم ينتقل الفيلم إلى سلسلة من اللقطات التي تتبع تاريخ ديزني من بداياتها في عام 1923 وحتى يومنا هذا.

تشمل اللقطات بعضًا من أشهر أفلام ديزني، مثل “سنو وايت والأقزام السبعة” و”الأسد الملك” و”فروزن”، كما يتضمن الفيلم لقطات من بعض برامج ديزني التلفزيونية الأكثر شهرة، مثل “ميكي ماوس” و”ديزني لاند” و”هانا مونتانا”.

يتضمن الفيلم أيضًا مقابلات مع بعض الأشخاص الذين لعبوا دورًا في صنع أفلام ديزني وبرامجها التلفزيونية، يتحدث هؤلاء الأشخاص عن شغفهم بالعمل والتزامهم بتقديم تجارب رائعة للمشاهدين.

فيلم “Once Upon a Studio” هو تكريم رائع لتاريخ شركة والت ديزني وتأثيرها على الثقافة الشعبية، إنه فيلم ممتع وملهم يستحق مشاهدته من قبل أي شخص يحب ديزني.

يتوفر الفيلم الآن مجانًا على قناة ديزني على YouTube.