دور الـ8.. موعد ورابط حجز تذاكر مباراة أبها والخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023- 2024

كاتب مقالات، حاصل على دبلوم سياحة وفنادق في الدراسات الفندقية، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.