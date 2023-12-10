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دور الـ8.. موعد ورابط حجز تذاكر مباراة أبها والخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023- 2024

محمد مختار

يستضيف فريق أبها السعودي نظيره نادي الخليج ضمن منافسات دور ال 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة وطريقة حجز التذاكر.

 

موعد مباراة أبها والخليج

تقام المباراة يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط حجز التذاكر

أعلن نادي أبها عن طريقة حجز تذاكر المباراة من خلال موقعه الرسمي.

  • وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على شراء التذكرة.
  • وبعد ذلك قم بالتسجيل في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
  • وبعد ذلك قم باختيار التذاكر التي تريدها.

وأخيراً قم بتفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

عن الكاتب:
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محمد مختار

كاتب مقالات، حاصل على دبلوم سياحة وفنادق في الدراسات الفندقية، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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