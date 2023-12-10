دور الـ 8.. أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 وخطوات الحجز

يستضيف فريق الشباب السعودي نظيره نادي النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة وأسعار التذاكر.

موعد مباراة الشباب والنصر

تقام المباراة غداً الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 على ملعب نادي الشباب بالرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة من 10 ريال سعودي وحتى 30 ألف ريال وهذه الفئة مخصصة لمن يرغب في غرفة vip كبيرة.

رابط حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر مباراة الشباب والنصر في كأس الملك من خلال منصة سوق تكت.

وللحجز توجه إلى الرابط السابق وقم بالاختيار بين فئة مشجعين النصر أو مشجعين الشباب.

وبعد ذلك قم بالنقر على احجز الآن وحدد عدد التذاكر التي تريدها وانقر على الدفع.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع عن طريق البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وأخيراً قم بتأكيد الحجز عن طريق وسيلة الدفع الإلكترونية الخاصة بك.