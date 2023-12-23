دليل وصور المعالم السياحية في البحرين 2024 هي أول ما ستبحث عنه، إذا كنت تنوي زيارة هذه الوجهة السياحية؛ حيث تتميز دولة البحرين بشعبية سياحية واسعة، فهي تتكون من مجموعة جزر مختلفة، وسُميت بهذا الاسم نسبةً إلى ينابيع المياه العذبة، التي توجد داخل مياه البحر المالحة بها.

دليل وصور المعالم السياحية في البحرين 2024

نبذة عن دولة البحرين

تعد دولة البحرين واحدة من دول الخليج العربي المعروفة، وبالرغم من صغر مساحتها إلا أنها تحظى بسمعة سياحية كبيرة.

وذلك نظرًا لأنها تضم العديد من المعالم السياحية التي تجذب إليها الزوار من كل مكان.

فهي تتكون من عدة جزر مائية، ويربطها بالمملكة العربية السعودية جسرًا ضخمًا يُسمى بجسر المحبة.

وهو جسر قيد التطوير، ومن المتوقع أن يصبح أطول جسرًا في العالم بعد إتمام عمليتي إصلاحه وتطويره.

اشهر المعالم السياحية في البحرين

شهدت دولة البحرين عهدًا طويلًا من الحضارات المختلفة؛ مما أسفر عن وجود العديد من المعالم المشهورة بها، ولعل من أبرز هذه المعالم ما يلي:-

مركز البحرين التجاري العالمي:

يعد قبلة لمحبي التسوق من كل مكان، حيث يضم تشكيلة رائعة من المحلات التجارية، هذا وقد تم تصميمه على هيئة شراع لأحد القوارب التقليدية، ويتكون من برجين كبيرين يصل ارتفاعهما إلى 787 قدمًا.

مسجد الفاتح الكبير:

يصنف كواحدٍ من ضمن أكبر المساجد في العالم، وتبلغ مساحته حوالي 6500 متر مربع.

باب البحرين المنامة:

يعد من المعالم التي تحظى بمكانة تاريخية تجارية، تم إنشاءه عام 1949، على يد مستشار أمير البحرين “تشارلز بلجريف”.

مسجد الخميس:

هو من أقدم المساجد في البحرين، ويحتوي على مئذنتين في جانبيه، تم بناءه باستخدام الحجر الجيري، وهو يضم تشكيلة رائعة من المخطوطات العربية الأثرية النادرة.

سوق القيصرية:

يتميز بضم أنواع مختلفة من التجارات النادرة، مثل تجارة الشاي، وتجارة اللؤلؤ، وتجارة التوابل وغيرهم من التجارات.