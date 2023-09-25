دليل شامل عن مجمع جزيل الطبي

يعد مجمع جزيل الطبي نظاما صحيا متكاملا، حيث يضم تخصصات متعددة تقدم خدمات الرعاية الصحية والتأهيل بأعلى مستويات الجودة، يفتخر فريقنا الطبي بتقديم خدماته بواسطة أفضل الأطباء ذوي الخبرة العليا في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك باطنة، وطب الأطفال، وطب النساء والتوليد، وطب الجلدية، وجراحة التجميل، وطب الليزر، وطب الأسنان، لتلبية جميع احتياجاتك واحتياجات عائلتك الصحية، ونحرص في مجمع جزيل الطبي على الحفاظ على مستوى عالٍ من أداء فريق التمريض والموظفين الطبيين الآخرين، ونوفر أحدث الأجهزة ونجهز أفضل المرافق الطبية، مما يجعلنا واحدا من الأماكن الرائدة في المنطقة في مجال رعاية الصحة والعناية بمرضانا.

أهداف مجمع الجزيل الطبي

تسعي إلى أن تكون الاختيار الأمثل والقريب لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية وتجربة مريض ممتازة في بيئة متكاملة، نحدد بوضوح مسؤوليات والتزامات الفرد على جميع المستويات، مما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمرضانا، نضع احتياجات المرضى وأسرهم في مقدمة اهتماماتنا ونشاركهم في اتخاذ القرارات بأمانة واحترام ولطف وفهم تام لظروفهم، بهدف تحقيق تجربة مريض متميزة.

جهود مجمع الجزيل الطبي في تقديم الرعاية الصحية

نحن نفخر بمسؤوليتنا في تقديم الرعاية الصحية لمجتمعنا، نعمل بجد واجتهاد لاستقطاب أفضل الكوادر الطبية، بما في ذلك استشاريين وأخصائيين وأطباء عامين، إلى جانب فريق فني وطاقم تمريضي متخصص في مختلف التخصصات الطبية الحيوية، نحن نسعى دائمًا لتوفير أفضل بيئة لهؤلاء الخبراء، بهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة لمرضانا في مجمع طبي متكامل يقع غرب مدينة الرياض.

نحن نضع اهتمامًا خاصًا بخدمة مركز التواصل مع مرضانا وذويهم. نحن نستمع إليهم على مدار الساعة وعبر منصات متعددة، هذا يساعدنا في فهم احتياجاتهم واستجابتهم ويسهم في تحسين إدارتنا بشكل مستمر، بهدف تعزيز الثقة والمسؤولية في خدمة مرضانا بشكل أفضل.

رؤية مجمع جزيل الطبي

الأداء الطبي المثالي يمثل قيمة إنسانية عالية ويشكل مهنة شريفة تتطلب من جميع العاملين فيها تحمل مسؤوليات كبيرة لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، هذا هو الهدف الذي نسعى جاهدين لتحقيقه في مجمع جزيل الطبي، نلتزم بمعايير عالية تماشياً مع متطلبات المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ونسعى دائماً للتطوير المستمر بهدف أن نكون واحدة من أفضل المجمعات الطبية في مدينة الرياض.

نحن ملتزمون بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتوسع لتشمل مجموعة أوسع من الخدمات الطبية لنضمن رعاية شاملة للمرضى، إن رؤيتنا هي أن نكون عوناً للجميع في عيش حياة صحية مطمئنة ونسهم في تعزيز الرعاية الصحية بمدينة الرياض وما حولها.