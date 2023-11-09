دليل شامل عن كورسات جوجل المجانية

في عالمنا المتسارع، باتت الحاجة إلى تعلم مهارات جديدة واكتساب خبرات متعددة ضرورة ملحة للنجاح والتقدم في أي مجال، ومع ارتفاع تكاليف الدورات التدريبية التقليدية، أصبح الأمر صعبًا على الكثير الاستفادة من هذه الفرص التعليمية، إلا أن جوجل، عملاق التكنولوجيا العالمي، يقدم لنا حلاً رائعًا من خلال منصة “Grow with Google” ومنصة “skillshop” التي توفر مجموعة هائلة من الدورات المجانية عبر الإنترنت، والتي تغطي مختلف المجالات والتخصصات.

كورسات جوجل المجانية

نبذة عن google courses

تقدم جوجل كورسات مجانية عربية وأجنبية بمثابة كنز ثمين لمن يبحث عن فرصة لتطوير مهاراته المهنية واكتساب خبرات جديدة، تغطي هذه الدورات مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التسويق الرقمي، وتحليل البيانات، والأمن الإلكتروني، وتطوير الويب، وغير ذلك الكثير، يتم تصميم الدورات بطريقة احترافية وعملية، وتقدم للمتدربين المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في وظائفهم الحالية أو المستقبلية.

كيفية التسجيل في google courses بشكل مجاني

نستعرض 7 خطوات لطريقة التقديم على دورات وكورسات جوجل المجانية وهي كالتالي:

أولاً قم بالتقديم على الموقع الرسمي لبدء الدورات التدريبية، ثم اضغط على زر البحث عن دورة تدريبية.

اضغط على زر “البحث عن دورة تدريبية”، سيتم نقلك إلى صفحة تحتوي على 24 دورة تدريبية، قم باختيار الدورة المناسبة لك ويمكنك الاختيار بين العديد من الفئات مثل: التسويق الرقمي. التطوير الوظيفي. بيانات.



يمكنك اختيار عدد ساعات الدورة التدريبية من ساعة واحدة إلى أكثر من عشرين ساعة. يمكنك أيضًا اختيار مستوى صعوبة الدورة التدريبية.

بعد اختيار الدورة التدريبية المناسبة تقوم بالضغط على زر بدء الدورة، وكتابة نبذة عن الدورة التدريبية التي ترغب بالانضمام إليها.

بعد ذلك تقوم بالنقر على زر مواصلة التعلم.

سيتم نقلك إلى صفحة أخرى وهي صفحة المهارات التعليمية من جوجل نظراً لنقل الدورات التعليمية هناك حيث تقوم بالبحث عن الدورة المناسبة لك من خلال شريط البحث الذي يظهر في الصورة.

انقر على مقدمة لبدء الدورة ومشاهدة مقدمة عنها.

واخيرا اضغط على زر البداية.

مزايا كورسات جوجل المجانية

هناك العديد من المزايا التي تجعل دورات جوجل المجانية خيارًا رائعًا للتعلم والتطوير المهني، إليك بعض أهم هذه المزايا:

مجانية تمامًا: لا داعي للقلق بشأن الرسوم الدراسية أو التكاليف الإضافية، فدورات جوجل المجانية متاحة للجميع دون أي تكلفة.

مرنة: يمكنك التعلم في الوقت الذي يناسبك، حيث يمكنك الوصول إلى الدورات من أي جهاز متصل بالإنترنت، مما يجعلها مناسبة تمامًا لجدولك الزمني المزدحم.

تعلم من الخبراء: يتم تدريس دورات جوجل من قبل متخصصين ذوي خبرة في مجالاتهم، حيث ستتعلم من أفضل الأشخاص في مجالهم واكتساب مهارات قيمة ومعرفة عملية.

شهادة معتمدة: عند إكمال دورة من دورات جوجل المجانية، ستحصل على شهادة معتمدة تثبت مهاراتك الجديدة لأصحاب العمل المحتملين.

تتميز كورسات جوجل المجانية بالعديد من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل للراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية دون تكاليف، ومن أبرز هذه المزايا:

مجانية تمامًا: لا تتطلب الدورات أي رسوم أو اشتراكات، مما يجعلها متاحة للجميع دون استثناء.

مرونة عالية: يمكن للمتدربين اختيار الدورات التي تناسب اهتماماتهم واحتياجاتهم، كما يمكنهم تحديد وتيرة الدراسة وفقًا لظروفهم الخاصة.

شهادات معتمدة: تقدم جوجل شهادات معتمدة للمتدربين الذين يجتازون الدورات بنجاح، مما يعزز قيمة هذه الشهادات ويجعلها تأهلك لسوق العمل.

تدريس احترافي: يتم تدريس الدورات من قبل خبراء في مجالاتهم، مما يضمن للمتدربين الحصول على معرفة دقيقة ومهارات عملية.

نصائح للنجاح في دورات جوجل

لضمان تحقيق أقصى استفادة من كورسات جوجل المجانية، نقدم إليك بعض النصائح المهمة: