دليلك إلى أفضل مواقع تطبيقات iOS المكسورة في عام 2024

يمكن أن يكون استخدام تطبيقات iOS المكسورة أمرًا خطيرًا، قد تؤدي إلى تعطيل جهازك أو فقدان بياناتك أو تعرضك للبرامج الضارة، لا نؤيد أو نشجع استخدام تطبيقات iOS المكسورة، إذا قررت استخدامها، فأنت تفعل ذلك على مسؤوليتك الخاصة.

كيف تحصل على تطبيقات iOS المكسورة بأمان (2024)

الغرض من هذا المنشور هو التوعية فقط، ونحن لا نؤيد أو نشجع أي أنشطة غير قانونية، أي إجراء تقوم به هو على مسؤوليتك الخاصة.

يبحث العديد من مستخدمي iOS عن طرق لتنزيل التطبيقات المكسورة، وهي إصدارات معدلة من البرامج المصممة للتحايل على آليات الترخيص والحماية من النسخ، يوفر تثبيت تطبيقات iOS المكسورة للمستخدمين الوصول إلى الميزات المميزة أو المحتوى المدفوع دون الالتزام بشروط الترخيص الرسمية التي حددها المطورون.

دليلك إلى أحدث تطبيقات iOS المكسورة (2024)

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يفضلون تنزيل تطبيقات iPhone المكسورة، أحد الأسباب هو التكلفة: ليس الجميع على استعداد لدفع ثمن باهظ للاستمتاع بالتطبيقات المتميزة، سبب آخر هو الميزات المميزة: توفر التطبيقات المتشققة إمكانية الوصول إلى الميزات الحصرية التي تكون مقيدة بسبب العوائق الجغرافية أو عوائق الدفع.

توفر مواقع الويب المختلفة إمكانية تنزيل التطبيقات المكسورة، مما يساهم في انتشار البرامج غير المصرح بها، في عام 2024، تعد مواقع الويب التالية من أشهر المواقع لتنزيل ملفات IPA المكسورة:

1. AppCake

AppCake هي واحدة من المنصات الأكثر شعبية المصممة لعشاق التطبيقات، يتميز بواجهة سهلة الاستخدام ويضم مكتبة واسعة من التطبيقات الشائعة المتوفرة في جميع أنحاء العالم، وهي وجهة مفضلة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف كنز من التطبيقات المتصدعة، سواء كنت تبحث عن تطبيقات متميزة، أو إصدارات معدلة، أو أحدث الإصدارات، فإن AppCake يقدم لك العديد من الخيارات، تضمن التحديثات المنتظمة أن يجد المستخدمون كل ما يبحثون عنه.

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2. iOS Ninja

يعد iOS Ninja نظامًا أساسيًا شائعًا آخر يوفر للمستخدمين القدرة على تنزيل التطبيقات المكسورة لأجهزة iPhone وiPad وMac، يوفر الموقع مستودعًا كبيرًا للإصدارات المعدلة والمتشققة من التطبيقات التي تلبي احتياجات الشبكات الاجتماعية والترفيه والإنتاجية والألعاب والمزيد.

يوفر iOS Ninja مجموعة متنوعة من الميزات التي تجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تطبيقات iOS مكسورة، تشمل هذه الميزات:

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

مستودع كبير من التطبيقات المتصدعة

تحديثات مستمرة للتطبيقات

دعم العملاء

يعد iOS Ninja خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن مجموعة متنوعة من التطبيقات المتصدعة عالية الجودة.

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3. AppValley

AppValley هو متجر تطبيقات شهير تابع لجهة خارجية لمستخدمي iOS، يقدم مجموعة واسعة من التطبيقات والتعديلات والإصدارات المعدلة غير المتوفرة بسهولة في المتجر الرسمي، يضم مكتبة واسعة من التطبيقات لمجموعة متنوعة من الفئات بما في ذلك الترفيه والمرح والإنتاجية والمزيد، وهو يدعم أسلوب عدم كسر الحماية، مما يجعله جذابًا للمستخدمين الذين يرغبون في استكشاف تطبيقات الطرف الثالث دون المساس بأمان أجهزتهم.

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4. AppEven

يعد AppEven أحد أفضل مواقع تنزيل تطبيقات iOS المكسورة في عام 2024، إنه خيار رائع للمستخدمين الذين يبحثون عن تطبيقات معدلة وألعاب معدلة غير متوفرة في متجر التطبيقات الرسمي. تشمل بعض أهم مميزات AppEven ما يلي: لا حاجة إلى معرف Apple: يمكنك البدء في تنزيل التطبيقات من AppEven دون الحاجة إلى معرف Apple.

يمكنك البدء في تنزيل التطبيقات من AppEven دون الحاجة إلى معرف Apple. لا يلزم كسر الحماية: يمكنك تنزيل التطبيقات من AppEven دون الحاجة إلى كسر حماية جهازك.

يمكنك تنزيل التطبيقات من AppEven دون الحاجة إلى كسر حماية جهازك. تطبيقات مدفوعة مجانًا: يمكنك تنزيل التطبيقات المدفوعة من AppEven مجانًا.

يمكنك تنزيل التطبيقات المدفوعة من AppEven مجانًا. دعم جميع إصدارات iOS: يدعم AppEven جميع إصدارات iOS الشائعة. فيما يلي بعض الأمثلة على التطبيقات وألعاب المعدلة التي يمكنك العثور عليها على AppEven: تطبيقات معدلة: Spotify YouTube Instagram Facebook

ألعاب معدلة: Minecraft PUBG Candy Crush Clash of Clans

إذا كنت تبحث عن طريقة لتوسيع تجربة تطبيق iOS الخاصة بك، فإن AppEven هو خيار رائع، إنه موقع ويب آمن وسهل الاستخدام يوفر مجموعة واسعة من التطبيقات وألعاب المعدلة.