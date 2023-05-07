كيفية تسجيل دخول نظام نور عن طريق النفاذ الوطني وتسجيل أول ابتدائي 1445

بالتزامن مع فتح باب تسجيل أول ابتدائي في المدارس الحكومية يبحث ولي الأمر عن تسجيل دخول نظام نور عن طريق النفاذ الوطني؛ حتى يتمكن من تسجيل الأبناء المقبولين الذين أتموا العمر القانوني لدخول الصف الأول الابتدائي، ولكن وزارة التعليم غيرت طريقة تسجيل أول ابتدائي لهذا العام 1445، فبعد أن كان التسجيل يتم من طريق دخول نظام نور بحساب ولي الأمر، أصبح عن طريق دخول رابط التسجيل الإلكتروني الذي ترسله الوزارة عبر هاتف ولي الأمر، ثم يتتبع الخطوات التي أشارت إليها في رحلة تسجيل طلاب أول ابتدائي.

دخول نظام نور عن طريق النفاذ الوطني

أكدت وزارة التعليم أن من أبرز مميزات نظام التسجيل الإلكتروني لطلاب أول ابتدائي تأمين عملية الدخول عن طريق النفاذ الوطني، وقد وفرت هذه الخاصية أيضا في نظام نور، بحيث أصبح بإمكان ولي الأمر دخول نظام نور بدون كلمة سر من خلال بوابة نفاذ، كما يلي:

يفتح ولي الأمر رابط دخول نظام نور.

يحدد الدخول عن طريق النفاذ الوطني.

يكتب رقم بطاقة الأحوال، أو رقم الإقامة للمقيم.

كما يمكنه الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب أبشر.

الضغط على عبارة تسجيل الدخول، ثم استقبال رمز التأكيد من إشعارات الجوال المسجل على أبشر.

إدخال رمز التأكيد ثم الضغط على أيقونة المتابعة.

تتبع خطوات توثيق الحساب والتحقق من هوية صاحبه.

الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور.

تسجيل أول ابتدائي

بدأ اليوم الأحد الموافق 17 شوال، الموافق 7 مايو تسجيل أول ابتدائي في المدارس الحكومية عن طريق رابط التسجيل الإلكتروني http://preregistaration.moe.gov.sa/ المرسل إلى رقم هاتف ولي الأمر؛ حيث أكدت الوزارة أنها تحرص على توفير فرص عادلة لكافة الطلاب للتسجيل، وهي إلى ذلك تبذل كافة المحاولات التي تقضي على الازدحام الذي يحدث خلال عملية القبول والتسجيل مع بداية العام الدراسي؛ لذلك فقد غيرت نظام تسجيل أول ابتدائي لهذا العام، ليصبح من طريق فتح رابط التسجيل المرسل، ثم التسجيل في النظام الإلكتروني، وتحديد الابن المراد التقديم له، الانتقال لمرحلة تسجيل بيانات العنوان محل الإقامة، وأخيرا تحديد المدرسة وتقديم الطلب.

الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445هـ من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني" الجديدة. pic.twitter.com/g4e5CN9LpW — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 4, 2023

نظام نور ولي الأمر

يقدم نظام نور لولي الأمر خدمات تسجيل أول ابتدائي والروضة المستجدين بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى المدارس الأهلية للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بأحد المدارس الحكومية؛ نظرا لعدم إتمام السن القانوني للقبول، فمن خلال دخول نظام نور عن طريق النفاذ الوطني يستطيع ولي الأمر إنهاء الخطوات بكل سهولة، وتأكيد قبول الطلب، وقد أعلنت وزارة التعليم عن الخطة الزمنية لتسجيل 45 ألف طالب وطالبة مستجدين للعام الدراسي المقبل 1445 بالصف الأول الابتدائي، وقد سهلت ذلك على ولي الأمر بواسطة رابط التسجيل الإلكتروني، ورابط نظام نور.