خطوة بخطوة| كيفية استخراج بطاقة ائتمانية من بنك الراجحي.. والشروط والأوراق المطلوبة

يوفر بنك الراجحي العديد من الميزات الإلكترونية لحاملي البطاقات الائتمانية، سواء من خلال عمليات القبض والصرف والدفع الإلكتروني أون لاين، حيث يبحث العملاء والكثير من المواطنين والمقيمين بشكل دائم للحصول على البطاقات الائتمانية، من أجل الاستفادة بالخدمات الرائعة التي تقدمها، وأوضح البنك كيفية استخراجها وأهم الشروط المطلوبة لاستخراجها إلى جانب أهم الأوراق التي يجب توفيرها للحصول على البطاقة الائتمانية.

خطوة بخطوة| كيفية استخراج بطاقة ائتمانية من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة

كيف يُمكنك استخراج بطاقة ائتمانية؟

يمكن استخراج بطاقة ائتمانية من بنك الراجحي بسهولة إلكترونيًا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي السعودي.

تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم ورمز المرور.

الضغط على أيقونة بطاقة سفر بلس الراجحي.

تسجيل الرقم البنكي الخاص بالمستفيد.

الضغط على زر تأكيد.

يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية أو الرقم المسجل في الإقامة.

يتم إرسال كود على الجوال من قِبَل البنك.

بعد اتمام كافة الخطوات، يكون قد تم تقديم الطلب بنجاح لاستخراج البطاقة الائتمانية.

الأوراق المطلوبة عند استخراج بطاقة ائتمانية

شدد البنك على ضرورة تقديم الأوراق الآتية لاستخراج البطاقة الائتمانية:

شهادة تتضمن مفردات المرتب بالتفصيل وتكون معتمدة من الجهة المختصة. مستند يثبت تحويل الراتب إلى بنك الراجحي. صورة من أصل الهوية الوطنية، أو صورة من جواز السفر ويكون ساري. كشف حساب بنكي من حساب المستفيد.

شروط الحصول على البطاقة

وضع البنك بعض الشروط الواجب الالتزام بها، وأهمها ما يلي:

تواجد رصيد في الحساب البنكي.

لا يمكن استخدام البطاقة في شراء منتجات محرمة طبقا للشريعة الإسلامية.

توافر حساب بنكي للمستفيد.

نسبة السحب تعادل 30% من الحد الائتماني.

كيفية تفعيل بطاقة جديدة أو مجددة؟

يُمكنك بكل سهولة فور الحصول على البطاقة الائتمانية من سرعة تفعيلها عبر الموقع الرسمي للمصرف، أو عبر الدخول إلى تطبيق مصرف الراجحي، ثم اتباع الخطوات التالية:

من قائمة البطاقات اختيار أيقونة تنشيط البطاقة الظاهر على صورة البطاقة.